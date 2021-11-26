https://ria.ru/20211126/varikoz-1760808552.html

Названа главная опасность COVID-19 при варикозе

Названа главная опасность COVID-19 при варикозе - РИА Новости, 26.11.2021

Названа главная опасность COVID-19 при варикозе

COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T04:15

2021-11-26T04:15

2021-11-26T04:43

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армен авакян

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян. Он дал совет, как уменьшить риск.Коронавирусная инфекция может приводить к такому осложнению, как тромбоз, это уже давно выяснили врачи. При этом вены, пораженные варикозной болезнью, больше подвержены риску образования тромбов, чем изначально здоровые сосуды, рассказал Авакян.К повышенному тромбообразованию после коронавирусной инфекции приводит, в частности, сгущение крови. Поэтому врачи почти всегда назначают пациентам, перенесшим COVID-19, разжижающие кровь лекарства, отметил хирург-флеболог. Людям с варикозом особенно важно принимать эти препараты."После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца. Это разжижающие кровь препараты в профилактических дозах: можно таблетки, можно уколы. Если у человека нет острых язв, то противопоказаний нет, но лучше проконсультироваться с врачом", —добавил Авакян.Он объяснил, почему образование тромба может привести к смерти человека.Избежать трагических последствий можно, если вовремя начать лечение варикозного расширения вен, продолжил он. А еще лучше — позаботиться о профилактике заболевания. Для этого можно носить компрессионный трикотаж второго класса компрессии, посоветовал Авакян. По его словам, о такой мере стоит задуматься людям, которым ежедневно приходится долго стоять или сидеть, например, на работе.Что касается профилактики коронавирусной инфекции, то вакцинация — это единственный надежный способ предотвратить заражение.

https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, армен авакян