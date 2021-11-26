Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/varikoz-1760808552.html
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе - РИА Новости, 26.11.2021
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе
COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T04:15
2021-11-26T04:43
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
армен авакян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342901_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_ff0e4f4b791cf3fabb89e55d512e5b95.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян. Он дал совет, как уменьшить риск.Коронавирусная инфекция может приводить к такому осложнению, как тромбоз, это уже давно выяснили врачи. При этом вены, пораженные варикозной болезнью, больше подвержены риску образования тромбов, чем изначально здоровые сосуды, рассказал Авакян.К повышенному тромбообразованию после коронавирусной инфекции приводит, в частности, сгущение крови. Поэтому врачи почти всегда назначают пациентам, перенесшим COVID-19, разжижающие кровь лекарства, отметил хирург-флеболог. Людям с варикозом особенно важно принимать эти препараты."После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца. Это разжижающие кровь препараты в профилактических дозах: можно таблетки, можно уколы. Если у человека нет острых язв, то противопоказаний нет, но лучше проконсультироваться с врачом", —добавил Авакян.Он объяснил, почему образование тромба может привести к смерти человека.Избежать трагических последствий можно, если вовремя начать лечение варикозного расширения вен, продолжил он. А еще лучше — позаботиться о профилактике заболевания. Для этого можно носить компрессионный трикотаж второго класса компрессии, посоветовал Авакян. По его словам, о такой мере стоит задуматься людям, которым ежедневно приходится долго стоять или сидеть, например, на работе.Что касается профилактики коронавирусной инфекции, то вакцинация — это единственный надежный способ предотвратить заражение.
https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html
https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342901_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_ded88ea64e25d2c96704bf54a3d001ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, армен авакян
04:15 26.11.2021 (обновлено: 04:43 26.11.2021)
 
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе

Хирург Авакян: COVID-19 грозит тромбозом людям с варикозным расширением вен

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНоги
Ноги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян. Он дал совет, как уменьшить риск.
Коронавирусная инфекция может приводить к такому осложнению, как тромбоз, это уже давно выяснили врачи. При этом вены, пораженные варикозной болезнью, больше подвержены риску образования тромбов, чем изначально здоровые сосуды, рассказал Авакян.
"Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но это (варикозная вена. — Прим. ред.) как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться", — сказал он.
К повышенному тромбообразованию после коронавирусной инфекции приводит, в частности, сгущение крови. Поэтому врачи почти всегда назначают пациентам, перенесшим COVID-19, разжижающие кровь лекарства, отметил хирург-флеболог. Людям с варикозом особенно важно принимать эти препараты.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 07:02
Кардиолог назвала первый симптом отрыва тромба
"После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца. Это разжижающие кровь препараты в профилактических дозах: можно таблетки, можно уколы. Если у человека нет острых язв, то противопоказаний нет, но лучше проконсультироваться с врачом", —добавил Авакян.
Он объяснил, почему образование тромба может привести к смерти человека.
"Тромбофлебит может быть восходящим, он может начаться на голени, на бедре, пойти выше, в паховую область, и через подкожную вену попасть в глубокую вену. Из подкожной вены тромб может "улететь" в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно", — отметил врач.
Избежать трагических последствий можно, если вовремя начать лечение варикозного расширения вен, продолжил он. А еще лучше — позаботиться о профилактике заболевания. Для этого можно носить компрессионный трикотаж второго класса компрессии, посоветовал Авакян. По его словам, о такой мере стоит задуматься людям, которым ежедневно приходится долго стоять или сидеть, например, на работе.
Что касается профилактики коронавирусной инфекции, то вакцинация — это единственный надежный способ предотвратить заражение.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:03
Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Армен Авакян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Лента новостейМолния
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в КалмыкииВ России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном