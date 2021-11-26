https://ria.ru/20211126/varikoz-1760808552.html
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе - РИА Новости, 26.11.2021
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе
COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T04:15
2021-11-26T04:15
2021-11-26T04:43
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян. Он дал совет, как уменьшить риск.Коронавирусная инфекция может приводить к такому осложнению, как тромбоз, это уже давно выяснили врачи. При этом вены, пораженные варикозной болезнью, больше подвержены риску образования тромбов, чем изначально здоровые сосуды, рассказал Авакян.К повышенному тромбообразованию после коронавирусной инфекции приводит, в частности, сгущение крови. Поэтому врачи почти всегда назначают пациентам, перенесшим COVID-19, разжижающие кровь лекарства, отметил хирург-флеболог. Людям с варикозом особенно важно принимать эти препараты."После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца. Это разжижающие кровь препараты в профилактических дозах: можно таблетки, можно уколы. Если у человека нет острых язв, то противопоказаний нет, но лучше проконсультироваться с врачом", —добавил Авакян.Он объяснил, почему образование тромба может привести к смерти человека.Избежать трагических последствий можно, если вовремя начать лечение варикозного расширения вен, продолжил он. А еще лучше — позаботиться о профилактике заболевания. Для этого можно носить компрессионный трикотаж второго класса компрессии, посоветовал Авакян. По его словам, о такой мере стоит задуматься людям, которым ежедневно приходится долго стоять или сидеть, например, на работе.Что касается профилактики коронавирусной инфекции, то вакцинация — это единственный надежный способ предотвратить заражение.
https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, армен авакян
04:15 26.11.2021 (обновлено: 04:43 26.11.2021)
Названа главная опасность COVID-19 при варикозе
Хирург Авакян: COVID-19 грозит тромбозом людям с варикозным расширением вен
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. COVID-19
особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку с высокой вероятностью может спровоцировать у них развитие тромбоза, предупредил в интервью радио Sputnik
хирург-флеболог Армен Авакян. Он дал совет, как уменьшить риск.
Коронавирусная инфекция может приводить к такому осложнению, как тромбоз, это уже давно выяснили врачи. При этом вены, пораженные варикозной болезнью, больше подвержены риску образования тромбов, чем изначально здоровые сосуды, рассказал Авакян.
"Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но это (варикозная вена. — Прим. ред.) как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться", — сказал он.
К повышенному тромбообразованию после коронавирусной инфекции приводит, в частности, сгущение крови. Поэтому врачи почти всегда назначают пациентам, перенесшим COVID-19, разжижающие кровь лекарства, отметил хирург-флеболог. Людям с варикозом особенно важно принимать эти препараты.
"После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца. Это разжижающие кровь препараты в профилактических дозах: можно таблетки, можно уколы. Если у человека нет острых язв, то противопоказаний нет, но лучше проконсультироваться с врачом", —добавил Авакян.
Он объяснил, почему образование тромба может привести к смерти человека.
"Тромбофлебит может быть восходящим, он может начаться на голени, на бедре, пойти выше, в паховую область, и через подкожную вену попасть в глубокую вену. Из подкожной вены тромб может "улететь" в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно", — отметил врач.
Избежать трагических последствий можно, если вовремя начать лечение варикозного расширения вен, продолжил он. А еще лучше — позаботиться о профилактике заболевания. Для этого можно носить компрессионный трикотаж второго класса компрессии, посоветовал Авакян. По его словам, о такой мере стоит задуматься людям, которым ежедневно приходится долго стоять или сидеть, например, на работе.
Что касается профилактики коронавирусной инфекции, то вакцинация — это единственный надежный способ предотвратить заражение.