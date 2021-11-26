"Золотой треугольник", пляжи, базары: как отдохнуть в Узбекистане

Узбекистан узнаешь с закрытыми глазами — по ароматам. На улице пахнет свежим хлебом, пловом и сладкими дынями.

Сюда приезжают не поваляться на пляже, а гулять. И конечно, поесть: все очень вкусно.

Начинать знакомство гиды советуют с Ташкента.

"Пройдитесь по старому городу, загляните на самый большой базар Чорсу, где смешиваются запахи и вкусы, где можно поторговаться, а продавцы не отпустят вас без дегустаций", — предлагает организатор туров Асия Шарипова.