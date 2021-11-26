Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html
"Золотой треугольник", пляжи, базары: как отдохнуть в Узбекистане
"Золотой треугольник", пляжи, базары: как отдохнуть в Узбекистане - РИА Новости, 26.11.2021
"Золотой треугольник", пляжи, базары: как отдохнуть в Узбекистане
Сразу пять российских авиакомпаний теперь будут летать из России в Узбекистан — в Самарканд, Бухару и Ташкент. Хотя моря там нет, туристов в "стране вечного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:00
2021-11-26T08:05
туризм
отдых
еда
бухара
узбекистан
ташкент
самарканд
маршруты - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/90/1560639093_0:86:1651:1015_1920x0_80_0_0_cdc04b165b8559951452f7d4a0cf45c2.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сразу пять российских авиакомпаний теперь будут летать из России в Узбекистан — в Самарканд, Бухару и Ташкент. Хотя моря там нет, туристов в "стране вечного сезона" все больше. Ведь здесь действительно есть что посмотреть. О том, где попробовать самый вкусный плов и покататься на верблюде, куда ехать купаться и что такое "золотой треугольник" Узбекистана, — в фотоленте РИА Новости.
бухара
узбекистан
ташкент
самарканд
ургенч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/90/1560639093_92:0:1560:1101_1920x0_80_0_0_84fe4b70a43633bd53049007d37c125c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, еда, бухара, узбекистан, ташкент, самарканд, маршруты - туризм, туристы, ургенч, туризм, гид, фото, впечатления - туризм, куда поехать, куда можно лететь
08:00 26.11.2021 (обновлено: 08:05 26.11.2021)
 

"Золотой треугольник", пляжи, базары: как отдохнуть в Узбекистане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сразу пять российских авиакомпаний теперь будут летать из России в Узбекистан — в Самарканд, Бухару и Ташкент. Хотя моря там нет, туристов в "стране вечного сезона" все больше. Ведь здесь действительно есть что посмотреть. О том, где попробовать самый вкусный плов и покататься на верблюде, куда ехать купаться и что такое "золотой треугольник" Узбекистана, — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / worklater

Узбекистан узнаешь с закрытыми глазами — по ароматам. На улице пахнет свежим хлебом, пловом и сладкими дынями.

Сюда приезжают не поваляться на пляже, а гулять. И конечно, поесть: все очень вкусно.

Начинать знакомство гиды советуют с Ташкента.

"Пройдитесь по старому городу, загляните на самый большой базар Чорсу, где смешиваются запахи и вкусы, где можно поторговаться, а продавцы не отпустят вас без дегустаций", — предлагает организатор туров Асия Шарипова.

Продажа сувениров в Узбекистане
1 из 19

Узбекистан узнаешь с закрытыми глазами — по ароматам. На улице пахнет свежим хлебом, пловом и сладкими дынями.

Сюда приезжают не поваляться на пляже, а гулять. И конечно, поесть: все очень вкусно.

Начинать знакомство гиды советуют с Ташкента.

"Пройдитесь по старому городу, загляните на самый большой базар Чорсу, где смешиваются запахи и вкусы, где можно поторговаться, а продавцы не отпустят вас без дегустаций", — предлагает организатор туров Асия Шарипова.

© Depositphotos / worklater
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

На Чорсу есть все: от домашнего хлеба, специй и сладостей до украшений, одежды и сувениров. А еще на базаре готовят самый вкусный плов в городе: в огромных, как небольшие бассейны, чанах.

"В Узбекистане вы не встретите изделий made in China, — добавляет Асия. — Не сомневайтесь: любая понравившаяся вам вещь изготовлена в одной из наших мастерских".

В качестве сувениров она рекомендует керамику, шелковые ковры и изделия с ручной вышивкой — скатерти, накидки, сумки.

Узбекский плов
2 из 19

На Чорсу есть все: от домашнего хлеба, специй и сладостей до украшений, одежды и сувениров. А еще на базаре готовят самый вкусный плов в городе: в огромных, как небольшие бассейны, чанах.

"В Узбекистане вы не встретите изделий made in China, — добавляет Асия. — Не сомневайтесь: любая понравившаяся вам вещь изготовлена в одной из наших мастерских".

В качестве сувениров она рекомендует керамику, шелковые ковры и изделия с ручной вышивкой — скатерти, накидки, сумки.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Неподалеку от базара — крупнейшее из 23 медресе (мусульманских школ) старого Ташкента — Кукельдаш. Его история восходит к XVI веку. В советские годы тут был музей атеизма.

Внутренний двор Медресе Кукельдаш в Ташкенте
3 из 19

Неподалеку от базара — крупнейшее из 23 медресе (мусульманских школ) старого Ташкента — Кукельдаш. Его история восходит к XVI веку. В советские годы тут был музей атеизма.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / weissdergeier

Осмотрите комплекс Хаст-Имам — религиозный центр столицы, объединяющий дворцы, мечети и музеи.

А за красивым закатом отправляйтесь на ташкентскую телебашню. На 106-м этаже — ресторан, где можно и поужинать, и полюбоваться городом с высоты.

Потом непременно прокатитесь на метро — это тоже достопримечательность.

Ташкентская телебашня
4 из 19

Осмотрите комплекс Хаст-Имам — религиозный центр столицы, объединяющий дворцы, мечети и музеи.

А за красивым закатом отправляйтесь на ташкентскую телебашню. На 106-м этаже — ресторан, где можно и поужинать, и полюбоваться городом с высоты.

Потом непременно прокатитесь на метро — это тоже достопримечательность.

© Depositphotos / weissdergeier
© Depositphotos / hvoya

Моря в Узбекистане нет, но отсюда тоже привозят бронзовый загар, так что не забудьте купальник.

Пляжи есть, например, на Чарвакском водохранилище в предгорьях Тянь-Шаня. Всего пара часов езды от столицы — и можно искупаться в прозрачной воде и подышать целебным горным воздухом.

"Из Ташкента туристы обычно направляются в Самарканд, Бухару и Хиву. Эти три города — "золотой треугольник" Узбекистана", — говорит Асия Шарипова.

Чарвакское водохранилище в Узбекистане
5 из 19

Моря в Узбекистане нет, но отсюда тоже привозят бронзовый загар, так что не забудьте купальник.

Пляжи есть, например, на Чарвакском водохранилище в предгорьях Тянь-Шаня. Всего пара часов езды от столицы — и можно искупаться в прозрачной воде и подышать целебным горным воздухом.

"Из Ташкента туристы обычно направляются в Самарканд, Бухару и Хиву. Эти три города — "золотой треугольник" Узбекистана", — говорит Асия Шарипова.

© Depositphotos / hvoya
© Depositphotos / alsem

Самарканд — столица империи Тамерлана, ключевой пункт на Шелковом пути.

Тут надо посетить мавзолей Гур-Эмир, Сиабский базар, мечеть Биби Ханум и знаменитую площадь Регистан (в переводе — "песчаное место"). С трех сторон она окружена красивейшими зданиями, и именно здесь сходятся все крупные улицы города.

Медресе на площади Регистан в Самарканде
6 из 19

Самарканд — столица империи Тамерлана, ключевой пункт на Шелковом пути.

Тут надо посетить мавзолей Гур-Эмир, Сиабский базар, мечеть Биби Ханум и знаменитую площадь Регистан (в переводе — "песчаное место"). С трех сторон она окружена красивейшими зданиями, и именно здесь сходятся все крупные улицы города.

© Depositphotos / alsem
CC BY-SA 4.0 / Davide Mauro / Magok-i-Kurpa mosque

В Бухаре на площади Ляби-Хауз стоит памятник Ходже Насреддину. Считается, что он отсюда родом.

Город небольшой, на все достопримечательности хватит один-два дня. Самые значимые — крепость Арк, Ансамбль Боло-хауз и Пои-Калян, подземные мечети Курпа и Аттари.

Если останется время, погуляйте по экоцентру Джейран и развалинам городов Пайкенд и Варахша.

Мечеть Магоки-курпа в историческом центре Бухары, Узбекистан
7 из 19

В Бухаре на площади Ляби-Хауз стоит памятник Ходже Насреддину. Считается, что он отсюда родом.

Город небольшой, на все достопримечательности хватит один-два дня. Самые значимые — крепость Арк, Ансамбль Боло-хауз и Пои-Калян, подземные мечети Курпа и Аттари.

Если останется время, погуляйте по экоцентру Джейран и развалинам городов Пайкенд и Варахша.

CC BY-SA 4.0 / Davide Mauro / Magok-i-Kurpa mosque
© Depositphotos / kamchatka

В Хиве — настоящий портал в Средневековье, старый город Ичан-Кала. Издалека кажется, будто он вылеплен из песка.

Здания отделаны мозаикой из пестрой керамической плитки, рамы в окнах — бирюзовые, двери — расписные.

Ичан-Калу, кстати, первым в Средней Азии включили в список ЮНЕСКО. Дворцы, медресе, караван-сараи, бани, мечети и минареты — XIV век.

"Аналогов на территории СНГ просто нет, — отмечает Асия Шарипова. — Хотя это город-музей, многие глиняные дома до сих пор жилые".

Город Хива
8 из 19

В Хиве — настоящий портал в Средневековье, старый город Ичан-Кала. Издалека кажется, будто он вылеплен из песка.

Здания отделаны мозаикой из пестрой керамической плитки, рамы в окнах — бирюзовые, двери — расписные.

Ичан-Калу, кстати, первым в Средней Азии включили в список ЮНЕСКО. Дворцы, медресе, караван-сараи, бани, мечети и минареты — XIV век.

"Аналогов на территории СНГ просто нет, — отмечает Асия Шарипова. — Хотя это город-музей, многие глиняные дома до сих пор жилые".

© Depositphotos / kamchatka
© Depositphotos / mathes

В пустыне Кызылкум можно покататься на верблюдах, джипах и квадроциклах. Переночевать предлагают в юрте. Лучше всего ехать в начале мая, когда среди песков расцветают тюльпаны и маки.

Директор туристического агентства "Минзифа Тревел" Тимур Алимов рекомендует также джип-тур по дну Аральского моря: "Впечатления на всю жизнь!"

Популярны и горные прогулки. В урочище Бельдерсай вы увидите каньоны, водопады и петроглифы эпохи неолита. А на курорте Чимган покатаетесь на лыжах.

Верблюды в пустыне Кызылкум
9 из 19

В пустыне Кызылкум можно покататься на верблюдах, джипах и квадроциклах. Переночевать предлагают в юрте. Лучше всего ехать в начале мая, когда среди песков расцветают тюльпаны и маки.

Директор туристического агентства "Минзифа Тревел" Тимур Алимов рекомендует также джип-тур по дну Аральского моря: "Впечатления на всю жизнь!"

Популярны и горные прогулки. В урочище Бельдерсай вы увидите каньоны, водопады и петроглифы эпохи неолита. А на курорте Чимган покатаетесь на лыжах.

© Depositphotos / mathes
© Pixabay / isfara

Помимо плова, который, кстати, в каждом городе готовят по своему рецепту, Узбекистан славится лагманом и шурпой, рассказывает гид Азиз Халмурадов.

Есть пока не раскрученные местные блюда — дымляма (жаркое из мяса), патыр (лепешки на сдобном или слоеном тесте), халвайтар ("жидкая" халва), хасип (домашняя баранья колбаса с ливером), нарын (мелко накрошенное отварное мясо с лапшой).

Ужин в ресторанах национальной кухни обходится в среднем в 500 рублей на гостя. Асия Шарипова предупреждает: алкоголь подают не везде. За вином лучше заехать прямо на завод в Самарканде.

Лагман
10 из 19

Помимо плова, который, кстати, в каждом городе готовят по своему рецепту, Узбекистан славится лагманом и шурпой, рассказывает гид Азиз Халмурадов.

Есть пока не раскрученные местные блюда — дымляма (жаркое из мяса), патыр (лепешки на сдобном или слоеном тесте), халвайтар ("жидкая" халва), хасип (домашняя баранья колбаса с ливером), нарын (мелко накрошенное отварное мясо с лапшой).

Ужин в ресторанах национальной кухни обходится в среднем в 500 рублей на гостя. Асия Шарипова предупреждает: алкоголь подают не везде. За вином лучше заехать прямо на завод в Самарканде.

© Pixabay / isfara
© Depositphotos / eddykim

"Узбекистан можно посещать в любое время года, — объясняет гид Азиз Халмурадов. — К нам едут за восточным колоритом, богатой историей и исламской архитектурой".

Однако высокий сезон — с марта по май и с августа по ноябрь. В это время не жарко и не холодно.

"В июне и июле не стоит: в некоторых регионах температура воздуха достигает плюс 50 градусов", — уточняет Асия Шарипова.

Сюда хорошо приезжать на Новый год, добавляет она. Климат сухой, снега и дождя мало, днем ходят с коротким рукавом.

Крепость Арк в Бухаре
11 из 19

"Узбекистан можно посещать в любое время года, — объясняет гид Азиз Халмурадов. — К нам едут за восточным колоритом, богатой историей и исламской архитектурой".

Однако высокий сезон — с марта по май и с августа по ноябрь. В это время не жарко и не холодно.

"В июне и июле не стоит: в некоторых регионах температура воздуха достигает плюс 50 градусов", — уточняет Асия Шарипова.

Сюда хорошо приезжать на Новый год, добавляет она. Климат сухой, снега и дождя мало, днем ходят с коротким рукавом.

© Depositphotos / eddykim
© Depositphotos / vulkanov11@gmail.com

Туристы в основном из ближнего зарубежья: России и Казахстана. Но наведываются и из Европы.

Чаще всего приезжают на пять-семь дней. "Этого хватит на экскурсионный маршрут по стране с ночевками в разных городах", — говорит руководитель пресс-службы компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.

Цена — от 50 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

Туристы выбирают ковры
12 из 19

Туристы в основном из ближнего зарубежья: России и Казахстана. Но наведываются и из Европы.

Чаще всего приезжают на пять-семь дней. "Этого хватит на экскурсионный маршрут по стране с ночевками в разных городах", — говорит руководитель пресс-службы компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.

Цена — от 50 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

© Depositphotos / vulkanov11@gmail.com
© Sputnik / Рамиз Бахтияров / Перейти в фотобанк

"В Узбекистане действует масочный режим, и лучше его не нарушать. Других ограничений у нас нет, все свободно передвигаются", — рассказывает Асия Шарипова.

По словам гида Азиза Халмурадова, в интернете сейчас много противоречивой информации о правилах въезда в Узбекистан.

"Якобы в аэропорту нужно написать подтверждение, что обязуетесь пройти 14-дневный карантин. Не верьте", — советует он.

Девушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза
13 из 19

"В Узбекистане действует масочный режим, и лучше его не нарушать. Других ограничений у нас нет, все свободно передвигаются", — рассказывает Асия Шарипова.

По словам гида Азиза Халмурадова, в интернете сейчас много противоречивой информации о правилах въезда в Узбекистан.

"Якобы в аэропорту нужно написать подтверждение, что обязуетесь пройти 14-дневный карантин. Не верьте", — советует он.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Protey2

Виза не нужна: достаточно загранпаспорта.

Понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

Справка может быть на русском или английском. В полете также попросят заполнить анкету с указанием адреса гостиницы.

"Сертификаты о вакцинации пока не принимают, но этот вопрос решат", — добавляет исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.

Пустыня Кызылкум
14 из 19

Виза не нужна: достаточно загранпаспорта.

Понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

Справка может быть на русском или английском. В полете также попросят заполнить анкету с указанием адреса гостиницы.

"Сертификаты о вакцинации пока не принимают, но этот вопрос решат", — добавляет исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.

© Depositphotos / Protey2
CC BY-SA 4.0 / Bekhruzbek Ochilov /

По словам Сербина, большой популярностью пользуются "выходные в Узбекистане" — четырехдневные туры по Самарканду и Бухаре (от 22 тысяч рублей без перелета) и комбинированные с соседними странами маршруты, например с Кыргызстаном (99 тысяч за 12 дней).

Тимур Алимов рекомендует бронировать путевки заранее, за два-три месяца: выйдет дешевле.

Туристический автобус в Ташкенте
15 из 19

По словам Сербина, большой популярностью пользуются "выходные в Узбекистане" — четырехдневные туры по Самарканду и Бухаре (от 22 тысяч рублей без перелета) и комбинированные с соседними странами маршруты, например с Кыргызстаном (99 тысяч за 12 дней).

Тимур Алимов рекомендует бронировать путевки заранее, за два-три месяца: выйдет дешевле.

CC BY-SA 4.0 / Bekhruzbek Ochilov /
CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / mosque Magoki-Attari, Bukhara, Uzbekistan

Несложно организовать и самостоятельную поездку. Цены на прямой перелет в декабре — от семи тысяч рублей в одну сторону. Номер в отеле — две тысячи. Однако в следующем году может подорожать.

"Если туристов станет больше, цены поднимутся. Особенно на гостиницы", — предупреждает гид Нигман Умаров.

Мечеть Магоки-Аттари, Бухара, Узбекистан
16 из 19

Несложно организовать и самостоятельную поездку. Цены на прямой перелет в декабре — от семи тысяч рублей в одну сторону. Номер в отеле — две тысячи. Однако в следующем году может подорожать.

"Если туристов станет больше, цены поднимутся. Особенно на гостиницы", — предупреждает гид Нигман Умаров.

CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / mosque Magoki-Attari, Bukhara, Uzbekistan
© Depositphotos / tatiantmarie

Национальная валюта — узбекский сум. Обменивают у каждого рынка. Запаситесь наличными. Платить картой получится далеко не везде, и банкоматов даже в крупных городах мало.

Национальная валюта - узбекский сум
17 из 19

Национальная валюта — узбекский сум. Обменивают у каждого рынка. Запаситесь наличными. Платить картой получится далеко не везде, и банкоматов даже в крупных городах мало.

© Depositphotos / tatiantmarie
© AFP 2021 / Vyacheslav Oseledko

Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном 1 апреля. Кроме регулярных рейсов Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, курсировали чартеры.

Зимой в Узбекистан будут летать еще четыре российские авиакомпании: S7 Airlines и "Уральские авиалинии" (по семь рейсов в неделю), Red Wings (четыре), Smartavia (два) — из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга.

Продажа традиционных лепешек в Термезе, Узбекистан
18 из 19

Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном 1 апреля. Кроме регулярных рейсов Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, курсировали чартеры.

Зимой в Узбекистан будут летать еще четыре российские авиакомпании: S7 Airlines и "Уральские авиалинии" (по семь рейсов в неделю), Red Wings (четыре), Smartavia (два) — из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга.

© AFP 2021 / Vyacheslav Oseledko
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Узбеки — очень дружелюбный народ, любят звать туристов в гости.

"Если вас пригласили на обед или ужин в узбекскую семью, соглашайтесь обязательно, отказаться — значит обидеть хозяев, — объясняет Тимур Алимов. — Приходить нужно точно к назначенному времени, захватите с собой небольшие подарки взрослым, детям — конфеты. Любая трапеза начинается и заканчивается чаепитием. На стол ставят сладости, выпечку, сухофрукты и орешки, затем закуски, и лишь в конце — плов или другое праздничное блюдо".

"У нас нет языкового барьера, тут говорят на русском и открыты каждому гостю, — подчеркивает Шарипова. — Так что добро пожаловать, или хуш келибсиз, в Узбекистан!"

Продавцы ковров на рынке Чорсул в Ташкенте
19 из 19

Узбеки — очень дружелюбный народ, любят звать туристов в гости.

"Если вас пригласили на обед или ужин в узбекскую семью, соглашайтесь обязательно, отказаться — значит обидеть хозяев, — объясняет Тимур Алимов. — Приходить нужно точно к назначенному времени, захватите с собой небольшие подарки взрослым, детям — конфеты. Любая трапеза начинается и заканчивается чаепитием. На стол ставят сладости, выпечку, сухофрукты и орешки, затем закуски, и лишь в конце — плов или другое праздничное блюдо".

"У нас нет языкового барьера, тут говорят на русском и открыты каждому гостю, — подчеркивает Шарипова. — Так что добро пожаловать, или хуш келибсиз, в Узбекистан!"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
ТуризмОтдыхЕдаБухараУзбекистанТашкентСамаркандМаршруты - ТуризмтуристыУргенчТуризмГидВпечатления - Туризмкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Лента новостейМолния
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в КалмыкииВ России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном