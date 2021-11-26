"Золотой треугольник", пляжи, базары: как отдохнуть в Узбекистане
Узбекистан узнаешь с закрытыми глазами — по ароматам. На улице пахнет свежим хлебом, пловом и сладкими дынями.
Сюда приезжают не поваляться на пляже, а гулять. И конечно, поесть: все очень вкусно.
Начинать знакомство гиды советуют с Ташкента.
"Пройдитесь по старому городу, загляните на самый большой базар Чорсу, где смешиваются запахи и вкусы, где можно поторговаться, а продавцы не отпустят вас без дегустаций", — предлагает организатор туров Асия Шарипова.
Узбекистан узнаешь с закрытыми глазами — по ароматам. На улице пахнет свежим хлебом, пловом и сладкими дынями.
Сюда приезжают не поваляться на пляже, а гулять. И конечно, поесть: все очень вкусно.
Начинать знакомство гиды советуют с Ташкента.
"Пройдитесь по старому городу, загляните на самый большой базар Чорсу, где смешиваются запахи и вкусы, где можно поторговаться, а продавцы не отпустят вас без дегустаций", — предлагает организатор туров Асия Шарипова.
На Чорсу есть все: от домашнего хлеба, специй и сладостей до украшений, одежды и сувениров. А еще на базаре готовят самый вкусный плов в городе: в огромных, как небольшие бассейны, чанах.
"В Узбекистане вы не встретите изделий made in China, — добавляет Асия. — Не сомневайтесь: любая понравившаяся вам вещь изготовлена в одной из наших мастерских".
В качестве сувениров она рекомендует керамику, шелковые ковры и изделия с ручной вышивкой — скатерти, накидки, сумки.
На Чорсу есть все: от домашнего хлеба, специй и сладостей до украшений, одежды и сувениров. А еще на базаре готовят самый вкусный плов в городе: в огромных, как небольшие бассейны, чанах.
"В Узбекистане вы не встретите изделий made in China, — добавляет Асия. — Не сомневайтесь: любая понравившаяся вам вещь изготовлена в одной из наших мастерских".
В качестве сувениров она рекомендует керамику, шелковые ковры и изделия с ручной вышивкой — скатерти, накидки, сумки.
Неподалеку от базара — крупнейшее из 23 медресе (мусульманских школ) старого Ташкента — Кукельдаш. Его история восходит к XVI веку. В советские годы тут был музей атеизма.
Неподалеку от базара — крупнейшее из 23 медресе (мусульманских школ) старого Ташкента — Кукельдаш. Его история восходит к XVI веку. В советские годы тут был музей атеизма.
Осмотрите комплекс Хаст-Имам — религиозный центр столицы, объединяющий дворцы, мечети и музеи.
А за красивым закатом отправляйтесь на ташкентскую телебашню. На 106-м этаже — ресторан, где можно и поужинать, и полюбоваться городом с высоты.
Потом непременно прокатитесь на метро — это тоже достопримечательность.
Осмотрите комплекс Хаст-Имам — религиозный центр столицы, объединяющий дворцы, мечети и музеи.
А за красивым закатом отправляйтесь на ташкентскую телебашню. На 106-м этаже — ресторан, где можно и поужинать, и полюбоваться городом с высоты.
Потом непременно прокатитесь на метро — это тоже достопримечательность.
Моря в Узбекистане нет, но отсюда тоже привозят бронзовый загар, так что не забудьте купальник.
Пляжи есть, например, на Чарвакском водохранилище в предгорьях Тянь-Шаня. Всего пара часов езды от столицы — и можно искупаться в прозрачной воде и подышать целебным горным воздухом.
"Из Ташкента туристы обычно направляются в Самарканд, Бухару и Хиву. Эти три города — "золотой треугольник" Узбекистана", — говорит Асия Шарипова.
Моря в Узбекистане нет, но отсюда тоже привозят бронзовый загар, так что не забудьте купальник.
Пляжи есть, например, на Чарвакском водохранилище в предгорьях Тянь-Шаня. Всего пара часов езды от столицы — и можно искупаться в прозрачной воде и подышать целебным горным воздухом.
"Из Ташкента туристы обычно направляются в Самарканд, Бухару и Хиву. Эти три города — "золотой треугольник" Узбекистана", — говорит Асия Шарипова.
Самарканд — столица империи Тамерлана, ключевой пункт на Шелковом пути.
Тут надо посетить мавзолей Гур-Эмир, Сиабский базар, мечеть Биби Ханум и знаменитую площадь Регистан (в переводе — "песчаное место"). С трех сторон она окружена красивейшими зданиями, и именно здесь сходятся все крупные улицы города.
Самарканд — столица империи Тамерлана, ключевой пункт на Шелковом пути.
Тут надо посетить мавзолей Гур-Эмир, Сиабский базар, мечеть Биби Ханум и знаменитую площадь Регистан (в переводе — "песчаное место"). С трех сторон она окружена красивейшими зданиями, и именно здесь сходятся все крупные улицы города.
В Бухаре на площади Ляби-Хауз стоит памятник Ходже Насреддину. Считается, что он отсюда родом.
Город небольшой, на все достопримечательности хватит один-два дня. Самые значимые — крепость Арк, Ансамбль Боло-хауз и Пои-Калян, подземные мечети Курпа и Аттари.
Если останется время, погуляйте по экоцентру Джейран и развалинам городов Пайкенд и Варахша.
В Бухаре на площади Ляби-Хауз стоит памятник Ходже Насреддину. Считается, что он отсюда родом.
Город небольшой, на все достопримечательности хватит один-два дня. Самые значимые — крепость Арк, Ансамбль Боло-хауз и Пои-Калян, подземные мечети Курпа и Аттари.
Если останется время, погуляйте по экоцентру Джейран и развалинам городов Пайкенд и Варахша.
В Хиве — настоящий портал в Средневековье, старый город Ичан-Кала. Издалека кажется, будто он вылеплен из песка.
Здания отделаны мозаикой из пестрой керамической плитки, рамы в окнах — бирюзовые, двери — расписные.
Ичан-Калу, кстати, первым в Средней Азии включили в список ЮНЕСКО. Дворцы, медресе, караван-сараи, бани, мечети и минареты — XIV век.
"Аналогов на территории СНГ просто нет, — отмечает Асия Шарипова. — Хотя это город-музей, многие глиняные дома до сих пор жилые".
В Хиве — настоящий портал в Средневековье, старый город Ичан-Кала. Издалека кажется, будто он вылеплен из песка.
Здания отделаны мозаикой из пестрой керамической плитки, рамы в окнах — бирюзовые, двери — расписные.
Ичан-Калу, кстати, первым в Средней Азии включили в список ЮНЕСКО. Дворцы, медресе, караван-сараи, бани, мечети и минареты — XIV век.
"Аналогов на территории СНГ просто нет, — отмечает Асия Шарипова. — Хотя это город-музей, многие глиняные дома до сих пор жилые".
В пустыне Кызылкум можно покататься на верблюдах, джипах и квадроциклах. Переночевать предлагают в юрте. Лучше всего ехать в начале мая, когда среди песков расцветают тюльпаны и маки.
Директор туристического агентства "Минзифа Тревел" Тимур Алимов рекомендует также джип-тур по дну Аральского моря: "Впечатления на всю жизнь!"
Популярны и горные прогулки. В урочище Бельдерсай вы увидите каньоны, водопады и петроглифы эпохи неолита. А на курорте Чимган покатаетесь на лыжах.
В пустыне Кызылкум можно покататься на верблюдах, джипах и квадроциклах. Переночевать предлагают в юрте. Лучше всего ехать в начале мая, когда среди песков расцветают тюльпаны и маки.
Директор туристического агентства "Минзифа Тревел" Тимур Алимов рекомендует также джип-тур по дну Аральского моря: "Впечатления на всю жизнь!"
Популярны и горные прогулки. В урочище Бельдерсай вы увидите каньоны, водопады и петроглифы эпохи неолита. А на курорте Чимган покатаетесь на лыжах.
Помимо плова, который, кстати, в каждом городе готовят по своему рецепту, Узбекистан славится лагманом и шурпой, рассказывает гид Азиз Халмурадов.
Есть пока не раскрученные местные блюда — дымляма (жаркое из мяса), патыр (лепешки на сдобном или слоеном тесте), халвайтар ("жидкая" халва), хасип (домашняя баранья колбаса с ливером), нарын (мелко накрошенное отварное мясо с лапшой).
Ужин в ресторанах национальной кухни обходится в среднем в 500 рублей на гостя. Асия Шарипова предупреждает: алкоголь подают не везде. За вином лучше заехать прямо на завод в Самарканде.
Помимо плова, который, кстати, в каждом городе готовят по своему рецепту, Узбекистан славится лагманом и шурпой, рассказывает гид Азиз Халмурадов.
Есть пока не раскрученные местные блюда — дымляма (жаркое из мяса), патыр (лепешки на сдобном или слоеном тесте), халвайтар ("жидкая" халва), хасип (домашняя баранья колбаса с ливером), нарын (мелко накрошенное отварное мясо с лапшой).
Ужин в ресторанах национальной кухни обходится в среднем в 500 рублей на гостя. Асия Шарипова предупреждает: алкоголь подают не везде. За вином лучше заехать прямо на завод в Самарканде.
"Узбекистан можно посещать в любое время года, — объясняет гид Азиз Халмурадов. — К нам едут за восточным колоритом, богатой историей и исламской архитектурой".
Однако высокий сезон — с марта по май и с августа по ноябрь. В это время не жарко и не холодно.
"В июне и июле не стоит: в некоторых регионах температура воздуха достигает плюс 50 градусов", — уточняет Асия Шарипова.
Сюда хорошо приезжать на Новый год, добавляет она. Климат сухой, снега и дождя мало, днем ходят с коротким рукавом.
"Узбекистан можно посещать в любое время года, — объясняет гид Азиз Халмурадов. — К нам едут за восточным колоритом, богатой историей и исламской архитектурой".
Однако высокий сезон — с марта по май и с августа по ноябрь. В это время не жарко и не холодно.
"В июне и июле не стоит: в некоторых регионах температура воздуха достигает плюс 50 градусов", — уточняет Асия Шарипова.
Сюда хорошо приезжать на Новый год, добавляет она. Климат сухой, снега и дождя мало, днем ходят с коротким рукавом.
Туристы в основном из ближнего зарубежья: России и Казахстана. Но наведываются и из Европы.
Чаще всего приезжают на пять-семь дней. "Этого хватит на экскурсионный маршрут по стране с ночевками в разных городах", — говорит руководитель пресс-службы компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.
Цена — от 50 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.
Туристы в основном из ближнего зарубежья: России и Казахстана. Но наведываются и из Европы.
Чаще всего приезжают на пять-семь дней. "Этого хватит на экскурсионный маршрут по стране с ночевками в разных городах", — говорит руководитель пресс-службы компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.
Цена — от 50 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.
"В Узбекистане действует масочный режим, и лучше его не нарушать. Других ограничений у нас нет, все свободно передвигаются", — рассказывает Асия Шарипова.
По словам гида Азиза Халмурадова, в интернете сейчас много противоречивой информации о правилах въезда в Узбекистан.
"Якобы в аэропорту нужно написать подтверждение, что обязуетесь пройти 14-дневный карантин. Не верьте", — советует он.
"В Узбекистане действует масочный режим, и лучше его не нарушать. Других ограничений у нас нет, все свободно передвигаются", — рассказывает Асия Шарипова.
По словам гида Азиза Халмурадова, в интернете сейчас много противоречивой информации о правилах въезда в Узбекистан.
"Якобы в аэропорту нужно написать подтверждение, что обязуетесь пройти 14-дневный карантин. Не верьте", — советует он.
Виза не нужна: достаточно загранпаспорта.
Понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.
Справка может быть на русском или английском. В полете также попросят заполнить анкету с указанием адреса гостиницы.
"Сертификаты о вакцинации пока не принимают, но этот вопрос решат", — добавляет исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.
Виза не нужна: достаточно загранпаспорта.
Понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.
Справка может быть на русском или английском. В полете также попросят заполнить анкету с указанием адреса гостиницы.
"Сертификаты о вакцинации пока не принимают, но этот вопрос решат", — добавляет исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.
По словам Сербина, большой популярностью пользуются "выходные в Узбекистане" — четырехдневные туры по Самарканду и Бухаре (от 22 тысяч рублей без перелета) и комбинированные с соседними странами маршруты, например с Кыргызстаном (99 тысяч за 12 дней).
Тимур Алимов рекомендует бронировать путевки заранее, за два-три месяца: выйдет дешевле.
По словам Сербина, большой популярностью пользуются "выходные в Узбекистане" — четырехдневные туры по Самарканду и Бухаре (от 22 тысяч рублей без перелета) и комбинированные с соседними странами маршруты, например с Кыргызстаном (99 тысяч за 12 дней).
Тимур Алимов рекомендует бронировать путевки заранее, за два-три месяца: выйдет дешевле.
Несложно организовать и самостоятельную поездку. Цены на прямой перелет в декабре — от семи тысяч рублей в одну сторону. Номер в отеле — две тысячи. Однако в следующем году может подорожать.
"Если туристов станет больше, цены поднимутся. Особенно на гостиницы", — предупреждает гид Нигман Умаров.
Несложно организовать и самостоятельную поездку. Цены на прямой перелет в декабре — от семи тысяч рублей в одну сторону. Номер в отеле — две тысячи. Однако в следующем году может подорожать.
"Если туристов станет больше, цены поднимутся. Особенно на гостиницы", — предупреждает гид Нигман Умаров.
Национальная валюта — узбекский сум. Обменивают у каждого рынка. Запаситесь наличными. Платить картой получится далеко не везде, и банкоматов даже в крупных городах мало.
Национальная валюта — узбекский сум. Обменивают у каждого рынка. Запаситесь наличными. Платить картой получится далеко не везде, и банкоматов даже в крупных городах мало.
Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном 1 апреля. Кроме регулярных рейсов Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, курсировали чартеры.
Зимой в Узбекистан будут летать еще четыре российские авиакомпании: S7 Airlines и "Уральские авиалинии" (по семь рейсов в неделю), Red Wings (четыре), Smartavia (два) — из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга.
Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном 1 апреля. Кроме регулярных рейсов Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, курсировали чартеры.
Зимой в Узбекистан будут летать еще четыре российские авиакомпании: S7 Airlines и "Уральские авиалинии" (по семь рейсов в неделю), Red Wings (четыре), Smartavia (два) — из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга.
Узбеки — очень дружелюбный народ, любят звать туристов в гости.
"Если вас пригласили на обед или ужин в узбекскую семью, соглашайтесь обязательно, отказаться — значит обидеть хозяев, — объясняет Тимур Алимов. — Приходить нужно точно к назначенному времени, захватите с собой небольшие подарки взрослым, детям — конфеты. Любая трапеза начинается и заканчивается чаепитием. На стол ставят сладости, выпечку, сухофрукты и орешки, затем закуски, и лишь в конце — плов или другое праздничное блюдо".
"У нас нет языкового барьера, тут говорят на русском и открыты каждому гостю, — подчеркивает Шарипова. — Так что добро пожаловать, или хуш келибсиз, в Узбекистан!"
Узбеки — очень дружелюбный народ, любят звать туристов в гости.
"Если вас пригласили на обед или ужин в узбекскую семью, соглашайтесь обязательно, отказаться — значит обидеть хозяев, — объясняет Тимур Алимов. — Приходить нужно точно к назначенному времени, захватите с собой небольшие подарки взрослым, детям — конфеты. Любая трапеза начинается и заканчивается чаепитием. На стол ставят сладости, выпечку, сухофрукты и орешки, затем закуски, и лишь в конце — плов или другое праздничное блюдо".
"У нас нет языкового барьера, тут говорят на русском и открыты каждому гостю, — подчеркивает Шарипова. — Так что добро пожаловать, или хуш келибсиз, в Узбекистан!"