https://ria.ru/20211122/uzbekistan-1760209232.html
Узбекистан утвердил регулярные рейсы пяти авиакомпаний из городов РФ
Узбекистан утвердил регулярные рейсы пяти авиакомпаний из городов РФ - РИА Новости, 22.11.2021
Узбекистан утвердил регулярные рейсы пяти авиакомпаний из городов РФ
Регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний – "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia между городами РФ и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:28
2021-11-22T18:28
2021-11-22T18:28
туризм
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узбекистан
уральские авиалинии
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аэрофлот
новости - туризм
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – РИА Новости. Регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний – "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia между городами РФ и Узбекистана утверждены в зимнем расписании 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства транспорта.В частности, "Аэрофлот" будет по-прежнему осуществлять полеты по маршруту Москва-Ташкент-Москва четыре раза в неделю. S7 Airlines — еженедельно семь рейсов: из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч, Новосибирска — в Бухару, Наманган и Фергану, а также из Иркутска в Фергану.Ural Airlines — семь раз в неделю: из Москвы и Екатеринбурга в Наманган и Самарканд , из Екатеринбурга и Казани — в Самарканд, из Санкт-Петербурга в Фергану и Ургенч.Red Wings получил четыре рейса еженедельно — из Москвы в Фергану, Самарканд и Бухару, а также из Казани в Бухару. Smartavia – два полета в неделю из Санкт Петербурга в Наманган и Бухару.В начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв своим постановлением утвердил "дорожную карту" по ускорению трансформации Uzbekistan Airways. Документ, в частности, предусматривает в течение 2021 года возвращение авиакомпании к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса. По данным министерства транспорта Узбекистана, до 2020 года Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.С 1 апреля возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также осуществлялись чартерные рейсы других российских авиакомпаний, которые также пользуются повышенным спросом.
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Узбекистан утвердил регулярные рейсы пяти авиакомпаний из городов РФ
Узбекистан утвердил регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний из городов РФ
ТАШКЕНТ, 22 ноя – РИА Новости. Регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний – "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia между городами РФ и Узбекистана утверждены в зимнем расписании 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства транспорта.
В частности, "Аэрофлот" будет по-прежнему осуществлять полеты по маршруту Москва-Ташкент-Москва четыре раза в неделю. S7 Airlines — еженедельно семь рейсов: из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч, Новосибирска — в Бухару, Наманган и Фергану, а также из Иркутска в Фергану.
Ural Airlines — семь раз в неделю: из Москвы и Екатеринбурга в Наманган и Самарканд , из Екатеринбурга и Казани — в Самарканд, из Санкт-Петербурга в Фергану и Ургенч.
Red Wings получил четыре рейса еженедельно — из Москвы в Фергану, Самарканд и Бухару, а также из Казани в Бухару. Smartavia – два полета в неделю из Санкт Петербурга в Наманган и Бухару.
В начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв своим постановлением утвердил "дорожную карту" по ускорению трансформации Uzbekistan Airways. Документ, в частности, предусматривает в течение 2021 года возвращение авиакомпании к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса. По данным министерства транспорта Узбекистана, до 2020 года Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
С 1 апреля возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также осуществлялись чартерные рейсы других российских авиакомпаний, которые также пользуются повышенным спросом.