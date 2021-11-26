https://ria.ru/20211126/ukraina-1760907001.html
Украина не будет наступать при срыве Минских соглашений, заявил Зеленский
Украина не будет наступать при срыве Минских соглашений, заявил Зеленский - РИА Новости, 26.11.2021
Украина не будет наступать при срыве Минских соглашений, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о плане властей на случай, если минский и нормандский процесс по Донбассу не сработают, заявил, что о наступлении... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:51
2021-11-26T15:51
2021-11-26T16:05
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о плане властей на случай, если минский и нормандский процесс по Донбассу не сработают, заявил, что о наступлении речь не идет, люди прежде всего."Считаю, что те политические силы, которые сегодня говорят, что нам надо идти войной, мне кажется, не представляют и не думают ни о ком, в том числе о нашей армии. Куда-то идти (наступать – ред.) мы сейчас не будем, я считаю, что люди сейчас прежде всего, мы не можем потерять всю свою армию, она мощная, но сегодня это невозможно и неправильно", - сказал Зеленский на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, есть ли у власти план, если существующие форматы переговоров по урегулированию конфликта не сработают.
https://ria.ru/20211125/donbass-1760746869.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, донбасс
15:51 26.11.2021 (обновлено: 16:05 26.11.2021)
Украина не будет наступать при срыве Минских соглашений, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: наступать в Донбассе мы не будем, не можем потерять армию