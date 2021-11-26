https://ria.ru/20211126/ukraina-1760872053.html
Зеленский заявил о готовности к эскалации напряженности отношений с Россией
Зеленский заявил о готовности к эскалации напряженности отношений с Россией - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский заявил о готовности к эскалации напряженности отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала конфликта с Россией страна должна рассчитывать на собственные силы и армию. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:40
2021-11-26T13:40
2021-11-26T22:37
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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала конфликта с Россией страна должна рассчитывать на собственные силы и армию.В пятницу Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную экватору его каденции. Как он заявил на мероприятии, Украина находится "в состоянии войны с Россией уже восемь лет" и вероятность эскалации возможна каждый день. Ввиду этого Киев полностью готов "к любой эскалации" и якобы имеет "реальные разведданные, не только от нашей разведки, а также от стран-партнеров". Президент подчеркнул, что Киев "в случае эскалации конфликта с Россией должен рассчитывать на свои силы и свою армию".Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html
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13:40 26.11.2021 (обновлено: 22:37 26.11.2021)
Зеленский заявил о готовности к эскалации напряженности отношений с Россией
Президент Украины Зеленский: Украина находится в состоянии войны с Россией восемь лет