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Правительство утвердило транспортную стратегию до 2030 года
Правительство утвердило транспортную стратегию до 2030 года - РИА Новости, 26.11.2021
Правительство утвердило транспортную стратегию до 2030 года
Правительство утвердило Транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:00
2021-11-26T14:18
россия
экономика
правительство рф
михаил мишустин
транспорт
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило Транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина."Коллеги, мы принимаем транспортную стратегию", - отметил он.Современная транспортная сеть будет создана в России в рамках реализации транспортной стратегии до 2035 года, в частности, запланировано строительство высокоскоростных магистралей для автомобильного и железнодорожного транспорта, обновление инфраструктуры и парков, заявил Мишустин."У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, в том числе арктической зоны и Дальнего Востока. Мы заложили в Стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога "от двери до двери" между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов... Для этого будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну", - сказал Мишустин на заседании кабмина.По его словам, это также позволит поддержать и внутренний туризм. В рамках создания такой сети будет ускоренными темпами обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счет отечественных моделей."Будут построены высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта. Предстоит и масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, которое затронет свыше 100 аэропортов. Кроме того, перейдем к более активному использованию внутренних водных путей", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20211101/transport-1757275704.html
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россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин, транспорт
14:00 26.11.2021 (обновлено: 14:18 26.11.2021)
 
Правительство утвердило транспортную стратегию до 2030 года

Правительство утвердило транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило Транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина.
"Коллеги, мы принимаем транспортную стратегию", - отметил он.
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Современная транспортная сеть будет создана в России в рамках реализации транспортной стратегии до 2035 года, в частности, запланировано строительство высокоскоростных магистралей для автомобильного и железнодорожного транспорта, обновление инфраструктуры и парков, заявил Мишустин.
"У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, в том числе арктической зоны и Дальнего Востока. Мы заложили в Стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога "от двери до двери" между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов... Для этого будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, это также позволит поддержать и внутренний туризм. В рамках создания такой сети будет ускоренными темпами обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счет отечественных моделей.
"Будут построены высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта. Предстоит и масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, которое затронет свыше 100 аэропортов. Кроме того, перейдем к более активному использованию внутренних водных путей", - добавил глава кабмина.
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РоссияЭкономикаПравительство РФМихаил МишустинТранспорт
 
 
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