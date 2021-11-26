https://ria.ru/20211126/temrezov-1760854673.html

Рашид Темрезов: мы должны работать на опережение

Рашид Темрезов: мы должны работать на опережение - РИА Новости, 26.11.2021

Рашид Темрезов: мы должны работать на опережение

О газификации курортов Карачаево-Черкесии, развитии села, цифровизации республики, темпах вакцинации от COVID-19, и в целом, о развитии региона, рассказал в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:31

2021-11-26T12:31

2021-11-26T12:54

карачаево-черкесская республика

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карачаево-черкесская республика (кчр)

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О газификации курортов Карачаево-Черкесии, развитии села, цифровизации республики, темпах вакцинации от COVID-19, и в целом, о развитии региона, рассказал в интервью РИА Новости глава КЧР Рашид Темрезов, возглавляющий республику 10 лет.- Рашид Бориспиевич, в этом году вы в третий раз вступили в должность главы республики. В общей сложности - на посту 10 лет. Итоги этого десятилетия можно перечислять долго, однако впереди новый политический сезон, новые вызовы и задачи. С какими ожиданиями Вы подошли к очередному рубежу? И настолько Карачаево-Черкесия готова к новому витку своего развития?- Карачаево-Черкесия, однозначно, сегодня твердо стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. Мы точно знаем, какой у региона потенциал, перспективные направления, все без исключения болевые точки... Из года в год мы постепенно снимаем одни острые вопросы и тут же приступаем к решению других. Эта работа в режиме нон-стоп, без выходных.Газификация, качественное водоснабжение, дорожная и социальная инфраструктура - по всем этим вопросам план действий намечен и уже активно реализуется. Реализация нацпроектов, обозначенных президентом страны, определяет приоритеты нашей работы и темпы социально-экономического развития республики. Будем идти только вперед. Однако по-прежнему считаю, что основным лейтмотивом нашей деятельности всегда должна быть работа на опережение – во всех без исключения отраслях.Мы сегодня разрабатываем модель экономического развития региона до 2030 года. При этом, уже сейчас мы реализуем крупные проекты в промышленности, туризме, сельском хозяйстве, гидроэнергетике, что является хорошим заделом на будущее. Считаю, что Карачаево-Черкесия сегодня, возможно, как никогда ранее, готова к рывку в своем развитии, покорению новых вершин и социально-экономической модернизации.- Пожалуй, о самом актуальном. Каковы темпы вакцинации в республике? Какими словами, на ваш взгляд, надо убеждать людей прививаться, чтобы достигнуть коллективного иммунитета? И надо ли это делать?- Нам удалось поднять темпы вакцинации до 900 и более привитых в сутки. Карачаево-Черкесия преодолела 50% от плана иммунизации, уже привились 149 тысяч человек, оба этапа вакцинации завершили более 140 тысяч. Но, чтобы достичь коллективного иммунитета, к новому году нам нужно увеличить темпы прививочной кампании. Для этого мы открыли 13 стационарных и 29 мобильных пунктов вакцинации, созданы 54 мобильные бригады.Сомневающихся убеждать можно и нужно. Но не словами, а фактами. И вот они: среди госпитализированных с COVID-19 с начала года привитых менее 1%, а если точнее - 0,78%! Согласитесь, это цифра, которая заставляет задуматься.Если говорить о личном примере, то у меня все было просто. Так как я из семьи медиков (отец и младший брат - врачи), ответ на вопрос "прививаться или нет был" однозначным: конечно, да. Мы вакцинировались всей семьей и бабушку привили. Не так давно она перенесла коронавирусную инфекцию бессимптомно. Уверен, что это благодаря прививке. Коронавирус пожилых людей не щадит…- У вас есть молодое министерство – цифрового развития. Есть какие-то прорывные идеи, которые будут осуществлены в регионе? Как обстоят дела с цифровизацией в республике?- Как я уже говорил, мы должны работать на опережение, и в вопросах цифровизации это особенно актуально. Сегодня министерство действительно активно работает по многим направлениям, привлекает в республику передовых разработчиков, тестирует, адаптирует и внедряет новые технологии и лучшие IT-идеи.В конце лета мы утвердили Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления КЧР. Она включает проекты по цифровизации здравоохранения, образования, социальной сферы, промышленности и транспорта, городскую среду и т.д. К примеру, будут реализованы проекты "Новый умный дом", "Цифровая инфраструктура", предполагающая интеллектуальное управление коммунальной инфраструктурой, технологии искусственного интеллекта, цифровые помощники ученика, учителя и родителя, библиотеки цифрового образовательного контента и ряд других проектов, цель которых – качественно изменить нашу реальность. По-моему, за этим будущее.- На ваш взгляд, что есть в курортах Карачаево-Черкесии из того, что туристы не увидят больше нигде? Какая особенность? Уникальность?- Про наши курорты могу говорить часами. О невероятной красоте пейзажей, чистейших горных реках и озерах, об уникальных климатических условиях… В нашей республике любой турист найдет себе занятие по душе в любое время года. Это и горнолыжные склоны любого уровня сложности, и экотропы к горным озерам и водопадам. У нас есть уникальные археологические памятники, бальнеологические ресурсы, условия для альпинизма, астрономического туризма и даже – загадочное малоизученное и уже овеянное легендами городище. Однако главной особенностью и достоянием республики являются люди. Многонациональный народ Карачаево-Черкесии - гостеприимные, открытые, трудолюбивые, талантливые и добрые. Очень горжусь своими земляками.- Кстати, а как обстоят дела с газификацией курортов? Например, с программой догазификации – она реализуется в регионе? Если да, то какими темпами?- Уровень газификации в республике 82,7%. В сентябре мы ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления "Карачаевск – Теберда" общей протяженностью порядка 26 километров. До конца 2022-го планируем полностью завершить строительство участка газомагистрали "Карачаевск-Теберда-Домбай".Также совместно с ПАО "Газпром" реализуем очень важный этап газификации другого ущелья Карачаевского района - до селения Учкулан. Начнем работу в следующем году.Что касается программы социальной догазификации, то это масштабный, амбициозный проект. Он важен тем, что носит социальный характер, а значит, во многом улучшит уровень жизни населения республики.Конечно, мы оперативно включились в эту работу, провели адресную инвентаризацию домовладений, подлежащих догазификации. И уже на сегодняшний день к 454 домовладениям бесплатно подведен газ, до конца года планируем подключить еще 645 домовладений. Всего в Карачаево-Черкесии газификации подлежат более 5,6 тысяч домовладений в 79 населенных пунктах.- И здесь нельзя не спросить про жизнь на селе: как она изменилась, условно, за последние пять лет?- Для того, чтобы понять, как изменилась жизнь на селе в Карачаево-Черкесии, достаточно проехаться и посмотреть. В большинстве населённых пунктов, даже самых маленьких и отдаленных аулах, можно увидеть современные объекты, о которых ранее и не мечталось: новые школы и детские сады, спорткомплексы, дома культуры, ФАПы, парки и скверы…Развитие сельских территорий всегда было и будет для нас в особом приоритете. Но, если позволите, я бы формулировал вопрос немного иначе, с акцентом на дальнейшее развитие: "Как изменится жизнь на селе?"Так вот, сегодня внимание направлено в первую очередь на обеспечение села качественным водоснабжением. Мы реализуем два крупных, по-настоящему прорывных проекта: это строительство Карачаевского группового водопровода и межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов. Это позволит обеспечить чистой водой жителей 22 сельских населенных пунктов. А с 2023 года стартует строительство трех больших групповых водопроводов и качественную, чистую воду получат еще 60 тысяч человек в 5 муниципальных районах.Параллельно мы активно занимаемся вопросами цифровизации на селе, а именно - достижением стопроцентного доступа к скоростному интернету во всех, даже самых труднодоступных отдаленных населенных пунктах.- Ровно год назад в Карачаево-Черкесии, как и в других субъектах страны, открылся Центр управления регионом (ЦУР). Какие положительные итоги работы ЦУР за год, прежде всего, для людей вы можете отметить?- Самая главная функция ЦУР — это систематизированная, ежедневная, я бы даже сказал, ежечасная работа с обратной связью между жителями нашей республики и властями в социальных сетях.В этом направлении проделана огромная работа. Только за год ЦУР КЧР обработал более 11 тысяч обращений. По скорости ответа и качеству обратной связи наш регион регулярно входит в число лучших субъектов страны.Наряду с мониторингом, ЦУР также проводит анализ всех обращений от жителей региона. Благодаря чему удаётся выявлять и решать не только точечные проблемы, но и системные. Конечно, это и мне помогает в работе. Посредством социальных сетей я могу напрямую услышать людей, откликнуться на просьбу, восстановить справедливость, быть полезным своим землякам.

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https://ria.ru/20211124/rekultvatsiya-1760503937.html

прикубанский район

карачаевский район

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