https://ria.ru/20211126/surrogat-1760825571.html

СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье

СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье - РИА Новости, 26.11.2021

СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье

Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев от суррогатного алкоголя, изъято 2,3 тысячи литров смертельно опасного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:36

2021-11-26T09:36

2021-11-26T09:55

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев от суррогатного алкоголя, изъято 2,3 тысячи литров смертельно опасного метилового спирта, сообщает в пятницу СК РФ.По данным властей региона, в начале октября всего суррогатом отравились 64 человека, из которых 35 погибли. СК РФ, однако, дает цифру в 34 погибших, возможно, не учитывая пострадавшего, умершего впоследствии в больнице.Из фигурантов 15 заключены в СИЗО, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, предъявлены обвинения еще 14 местным жителям, которые закупали суррогат и поставляли его в магазины на продажу.В ходе расследования выяснилось, где хранилась эта "продукция" - склад в Орске, а также установлены все торговые точки, где она продавалась.В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров, более 1600 бутылок по пол-литра без маркировки, а также пустая тара."В настоящее время проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье