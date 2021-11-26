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СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье
СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье - РИА Новости, 26.11.2021
СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье
Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев от суррогатного алкоголя, изъято 2,3 тысячи литров смертельно опасного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:36
2021-11-26T09:36
2021-11-26T09:55
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев от суррогатного алкоголя, изъято 2,3 тысячи литров смертельно опасного метилового спирта, сообщает в пятницу СК РФ.По данным властей региона, в начале октября всего суррогатом отравились 64 человека, из которых 35 погибли. СК РФ, однако, дает цифру в 34 погибших, возможно, не учитывая пострадавшего, умершего впоследствии в больнице.Из фигурантов 15 заключены в СИЗО, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, предъявлены обвинения еще 14 местным жителям, которые закупали суррогат и поставляли его в магазины на продажу.В ходе расследования выяснилось, где хранилась эта "продукция" - склад в Орске, а также установлены все торговые точки, где она продавалась.В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров, более 1600 бутылок по пол-литра без маркировки, а также пустая тара."В настоящее время проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов", - добавляется в релизе.
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оренбургская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
09:36 26.11.2021 (обновлено: 09:55 26.11.2021)
СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье
СК предъявил обвинения 18 фигурантам дела о массовом отравлении метанолом в Оренбуржье
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев
от суррогатного алкоголя, изъято 2,3 тысячи литров смертельно опасного метилового спирта, сообщает в пятницу СК
РФ.
По данным властей региона, в начале октября всего суррогатом отравились 64 человека, из которых 35 погибли. СК РФ, однако, дает цифру в 34 погибших, возможно, не учитывая пострадавшего, умершего впоследствии в больнице.
"Предъявлено обвинение 18 лицам, в зависимости от роли каждого, по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ (производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции)", - говорится в релизе.
Из фигурантов 15 заключены в СИЗО, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, предъявлены обвинения еще 14 местным жителям, которые закупали суррогат и поставляли его в магазины на продажу.
В ходе расследования выяснилось, где хранилась эта "продукция" - склад в Орске
, а также установлены все торговые точки, где она продавалась.
В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров, более 1600 бутылок по пол-литра без маркировки, а также пустая тара.
"В настоящее время проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов", - добавляется в релизе.