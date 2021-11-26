https://ria.ru/20211126/sud-1760900607.html

Волгоградского экс-чиновника обвинили в махинациях со свалками

Волгоградского экс-чиновника обвинили в махинациях со свалками - РИА Новости, 26.11.2021

Волгоградского экс-чиновника обвинили в махинациях со свалками

Суд приговорил экс-руководителя госучреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" Волгоградской области Михаила Ситникова к полутора годам... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:21

2021-11-26T15:21

2021-11-26T15:21

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Суд приговорил экс-руководителя госучреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" Волгоградской области Михаила Ситникова к полутора годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий на ликвидации свалок, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.В пятницу Краснооктябрьский суда Волгограда признал Ситникова виновным в превышении должностных полномочий при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Отмечается, что Ситников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признав свою вину.Ранее суд сообщал, что в 2018 году госучреждение "Дирекция водохозяйственного строительства" заключило контракт с фирмой "ГринЛайт" на ликвидацию 18 незаконных свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на сумму около 270 миллионов рублей. По данным следствия, директор коммерческой организации выполнил договор не полностью, закопав часть мусора на тех же свалках и засыпав его чистым грунтом. Часть средств по госконтракту в размере 76 миллионов рублей, по данным суда, он присвоил себе. В декабре 2020 года бизнесмена арестовали.В феврале был задержан и руководитель "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников. По данным суда, вместе с директором "ГринЛайт" они обманули комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в том, что полностью выполнили договор о ликвидации свалок. По данным следствия, после предоставленных отчетов госучреждение заплатило фирме 76 миллионов рублей. В марте был заочно арестован третий фигурант дела - местный бизнесмен Михаил Колонкин, он объявлен в международный розыск, а в июне задержан. В апреле в связи с этим делом был арестован теперь уже бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов, он обвиняется в превышении должностных полномочий.По информации прокуратуры, уголовные дела в отношении Сазонова и директора ООО "ГринЛайт" направлены в суд для рассмотрения по существу, а дело в отношении фактического руководителя ООО "ГринЛайт" находится на завершающей стадии расследования.

https://realty.ria.ru/20211125/prigovor-1760762653.html

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происшествия, волгоградская область, волгоград