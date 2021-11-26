https://ria.ru/20211126/sputnik_v-1760861900.html

В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму

В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму - РИА Новости, 26.11.2021

В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму

Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:49

2021-11-26T12:49

2021-11-26T13:52

распространение коронавируса

общество

ботсвана

юар

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757144632_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_81d89843f6c25bf9fcd576342750c924.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту, если это необходимо", — сказал он в интервью телеканалу RT.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. В четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что эксперты уже исследуют влияние мутаций B.1.1.529 на вакцины и диагностику. Кроме того, сегодня состоится спецвстреча по этому вопросу.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211125/voz-1760791163.html

ботсвана

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ботсвана, юар, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"