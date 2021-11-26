Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/sputnik_v-1760861900.html
В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму
В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму - РИА Новости, 26.11.2021
В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму
Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:49
2021-11-26T13:52
распространение коронавируса
общество
ботсвана
юар
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757144632_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_81d89843f6c25bf9fcd576342750c924.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту, если это необходимо", — сказал он в интервью телеканалу RT.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. В четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что эксперты уже исследуют влияние мутаций B.1.1.529 на вакцины и диагностику. Кроме того, сегодня состоится спецвстреча по этому вопросу.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211125/voz-1760791163.html
ботсвана
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757144632_0:0:2284:1713_1920x0_80_0_0_3632dcf04d7fbc337360bd0453e7b8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ботсвана, юар, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:49 26.11.2021 (обновлено: 13:52 26.11.2021)
 
В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму

Глава РФПИ Дмитриев: "Спутник V" можно очень быстро адаптировать к новому штамму вируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту, если это необходимо", — сказал он в интервью телеканалу RT.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
В четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что эксперты уже исследуют влияние мутаций B.1.1.529 на вакцины и диагностику. Кроме того, сегодня состоится спецвстреча по этому вопросу.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 20:35Распространение коронавируса
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Опрос
Вы согласны с предложением штрафовать за отказ от вакцинации?
Проголосовали:
11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоБотсванаЮАРЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС