https://ria.ru/20211126/spasateli-1760845946.html

Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной"

Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021

Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пятеро награждены... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:40

2021-11-26T11:40

2021-11-26T16:00

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пятеро награждены посмертно, сообщил журналистами врио главы МЧС России Александр Чуприян.Ранее сообщалось о гибели шестерых горноспасателей. В пятницу Чуприян объявил об обнаружении живым Александра Заковряшина, одного из спасателей, считавшихся погибшими. По данным МЧС России, Заковряшин — помощник командира взвода ВГСВ № 2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГЧС". Ему 51 год, на службе он с 2011 года.В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтерам из шахты "Листвяжная"."Мы сегодня разговаривали подробно с ребятами, которые там находятся на выздоровлении, они рассказывали о своих героях, кто в первые минуты после взрыва побежал в шахту и вытаскивал своих друзей. Мы сейчас собираем фамилии этих ребят, героев, и тоже будем их представлять к награде. Потому что самое ценное — это действия как раз в первые минуты после трагедии, тогда можно спасти максимальное количество людей с минимальной потерей для здоровья", — сказал он журналистам.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас объявлено о 51 погибшем, в их числе 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760813280.html

кемеровская область

белово

россия

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владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия