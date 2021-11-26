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https://ria.ru/20211126/spasateli-1760845946.html
Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной"
Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021
Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пятеро награждены... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:40
2021-11-26T16:00
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пятеро награждены посмертно, сообщил журналистами врио главы МЧС России Александр Чуприян.Ранее сообщалось о гибели шестерых горноспасателей. В пятницу Чуприян объявил об обнаружении живым Александра Заковряшина, одного из спасателей, считавшихся погибшими. По данным МЧС России, Заковряшин — помощник командира взвода ВГСВ № 2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГЧС". Ему 51 год, на службе он с 2011 года.В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтерам из шахты "Листвяжная"."Мы сегодня разговаривали подробно с ребятами, которые там находятся на выздоровлении, они рассказывали о своих героях, кто в первые минуты после взрыва побежал в шахту и вытаскивал своих друзей. Мы сейчас собираем фамилии этих ребят, героев, и тоже будем их представлять к награде. Потому что самое ценное — это действия как раз в первые минуты после трагедии, тогда можно спасти максимальное количество людей с минимальной потерей для здоровья", — сказал он журналистам.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас объявлено о 51 погибшем, в их числе 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
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владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия
11:40 26.11.2021 (обновлено: 16:00 26.11.2021)
 
Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей с "Листвяжной"

Президент Путин наградил шестерых спасателей, работавших на "Листвяжной"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пятеро награждены посмертно, сообщил журналистами врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Ранее сообщалось о гибели шестерых горноспасателей. В пятницу Чуприян объявил об обнаружении живым Александра Заковряшина, одного из спасателей, считавшихся погибшими. По данным МЧС России, Заковряшин — помощник командира взвода ВГСВ № 2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГЧС". Ему 51 год, на службе он с 2011 года.
Машина скорой помощи проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 05:16
Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"

"Президент сегодня подписал указ № 776 о награждении спасателей, горных спасателей. Шесть человек. Один из них — Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно", — сказал Чуприян.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтерам из шахты "Листвяжная".
"Мы сегодня разговаривали подробно с ребятами, которые там находятся на выздоровлении, они рассказывали о своих героях, кто в первые минуты после взрыва побежал в шахту и вытаскивал своих друзей. Мы сейчас собираем фамилии этих ребят, героев, и тоже будем их представлять к награде. Потому что самое ценное — это действия как раз в первые минуты после трагедии, тогда можно спасти максимальное количество людей с минимальной потерей для здоровья", — сказал он журналистам.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас объявлено о 51 погибшем, в их числе 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
Владимир ПутинАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссия
 
 
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