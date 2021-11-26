https://ria.ru/20211126/spasateli-1760825939.html

Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества

Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества - РИА Новости, 26.11.2021

Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества

Погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателей наградят орденами Мужества, сообщается на сайте МЧС России. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:41

2021-11-26T09:41

2021-11-26T10:34

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателей наградят орденами Мужества, сообщается на сайте МЧС России."Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", — заявил врио главы МЧС Александра Чуприяна.Жертвами ЧП стали 52 человека — помимо 46 шахтеров погибли шесть сотрудников МЧС:Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы. Помимо этого, расследуется дело о халатности повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Задержаны два инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.По словам вдовы одного из погибших горняков, за десять дней до трагедии шахтеры сами тушили пожар на предприятии."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817163.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе