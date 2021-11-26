https://ria.ru/20211126/spasatel-1760912080.html

Чуприян назвал историю с выжившим в шахте спасателем чудом

Чуприян назвал историю с выжившим в шахте спасателем чудом - РИА Новости, 26.11.2021

Чуприян назвал историю с выжившим в шахте спасателем чудом

Горноспасатель-врач Александр Заковряшин, которого обнаружили живым на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сам спасал своих коллег во время поисковых работ. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:09

2021-11-26T16:09

2021-11-26T16:09

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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БЕЛОВО (Кемеровская область), 26 ноя – РИА Новости. Горноспасатель-врач Александр Заковряшин, которого обнаружили живым на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сам спасал своих коллег во время поисковых работ.Об этом журналистам сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян: "Горноспасатель-врач, который был обнаружен живым, сам спасал людей. И я в этом убедился, разговаривая со спасателями, которые сейчас проходят лечение в госпитале".По словам Чуприяна, они вспоминали Заковряшина как человека, который сам спасал коллег в шахте и оказывал им помощь."Поэтому я уже несколько часов повторяю, что свершилось чудо. И спасатели нашли своего же спасателя. Такая мотивация в жизни - это некая ответственность перед ближним, поэтому, спасая себя, он спасает другого", - сказал врио министра.По данным медиков, Заковряшин сейчас в больнице, его состояние тяжелое ввиду длительного переохлаждения и обезвоживания. Тем не менее он в сознании и в разговоре с губернатором заявил, что не чувствует себя героем: "Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору".

https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе