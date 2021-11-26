https://ria.ru/20211126/spasatel-1760906661.html

В МЧС рассказали о спасателе, выжившем после ЧП на шахте в Кузбассе

В МЧС рассказали о спасателе, выжившем после ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

В МЧС рассказали о спасателе, выжившем после ЧП на шахте в Кузбассе

Выживший после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин больше 10 лет служит в Новокузнецком... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:50

2021-11-26T15:50

2021-11-26T15:50

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выживший после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин больше 10 лет служит в Новокузнецком горноспасательном отряде МЧС России, он неоднократно участвовал в ликвидации аварий на угольных предприятиях Кузбасса, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Заковряшин, которого считали погибшим, смог выбраться на поверхность шахты и подать сигнал о помощи. Его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии медцентра в Ленинске-Кузнецком, состояние оценивается как тяжелое."Александр Заковряшин с 2010 года работает в Новокузнецком военизированном горноспасательном отряде помощником командира взвода по медицинской службе", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Александр окончил в Кемерово медицинский институт по специальностям "педиатрия", "травматология и ортопедия". После окончания вуза работал врачом в травматологических отделениях больниц Киселевска и Новокузнецка. А 25 ноября прибыл на шахту "Листвяжная" для ликвидации последствий аварии в составе одной из медицинских бригад экстренного реагирования Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда."За время службы в военизированном горноспасательном отряде неоднократно принимал участие в ликвидации аварий на угольных предприятиях юга Кузбасса, выполнял медицинское обеспечение аварийных и технических работ, оказывал помощь пострадавшим в горных выработках", отметил представитель ведомства.Собеседник агентства добавил, что в августе 2015 года Александр был награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги". Женат, у него есть 26-летний сын.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

https://ria.ru/20211126/spasatel-1760900476.html

https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе