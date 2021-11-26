https://ria.ru/20211126/spasatel-1760904806.html

Выживший на "Листвяжной" спасатель провел в шахте более суток

Выживший на "Листвяжной" спасатель провел в шахте более суток - РИА Новости, 26.11.2021

Выживший на "Листвяжной" спасатель провел в шахте более суток

Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин провел в ней более суток, пользовался индивидуальными средствами... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:44

2021-11-26T15:44

2021-11-26T15:53

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин провел в ней более суток, пользовался индивидуальными средствами спасения, которые находил в шахте, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин."Более суток он полз, карабкался. Он пользовался, как мы понимаем, несколькими приборами - индивидуальными средствами спасения, которые он там находил, они были разбросаны", - заявил он журналистам."Поскольку он медик, не исключено, что у него были медикаментозные препараты, которые он вводил, что позволило ему выжить, Но это сейчас носит характер предположений, а не фактов, Это, конечно, будет проверяться", - добавил замгенпрокурора РФ.Демешин подчеркнул, что точные данные о том, как горноспасателю удалось выжить и выбраться, пока устанавливаются.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

https://ria.ru/20211126/spasatel-1760900476.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе