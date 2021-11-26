https://ria.ru/20211126/spasatel-1760878616.html

Выживший в аварии на шахте в Кузбассе спасатель не помнит, как выбрался

Выживший в аварии на шахте в Кузбассе спасатель не помнит, как выбрался - РИА Новости, 26.11.2021

Выживший в аварии на шахте в Кузбассе спасатель не помнит, как выбрался

Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин дважды терял сознание в шахте и не помнит, как выбрался, рассказал... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:08

2021-11-26T14:08

2021-11-26T14:09

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин дважды терял сознание в шахте и не помнит, как выбрался, рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.Ранее в пятницу врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что живым после ЧП на шахте в Кузбассе найден не шахтер, а горноспасатель Александр Заковряшин. Он доставлен в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.По его словам, госпитализированный спасатель сейчас не может адекватно оценить, что тогда происходило в шахте.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

кемеровская область

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе