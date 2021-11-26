https://ria.ru/20211126/spasatel-1760867230.html

В больнице оценили состояние спасателя, выжившего в шахте в Кузбассе

В больнице оценили состояние спасателя, выжившего в шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

В больнице оценили состояние спасателя, выжившего в шахте в Кузбассе

Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель главврача Кузбасского... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:15

2021-11-26T13:15

2021-11-26T13:45

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян."Сегодня, чуть более часа назад, был доставлен пострадавший с шахты "Листвяжная", это один из шести горноспасателей. Доставлен был после того, как был найден живым", — рассказал Агаларян журналистам. — На данный момент у него состояние оценивается как тяжелое. Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии"."Пациент в сознании, доступен к продуктивному контакту, продолжается лечение", — сказал журналистам Агаларян.На вопрос журналистов, поправится ли выживший в шахте "Листвяжная" спасатель Заковряшин, представитель больницы ответил: "Конечно".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе