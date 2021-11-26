Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны
Жителя Калужской области оштрафовали на 700 тысяч за клевету на умершего ветерана войны
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области, написавший в соцсетях о том, что местный ветеран Великой Отечественной войны был причастен к политическому террору 1930-х годов, оштрафован на 700 тысяч рублей за клевету, сообщает УМВД по региону. Осужденный – житель Сухиничского района Калужской области 1988 года рождения.
"По версии следствия, в январе 2020 года в полицию обратились родственники ветерана Великой Отечественной войны, который в довоенный период служил в правоохранительных органах и умер в 1981 году. Как было установлено, фигурант выдумал статью об участнике Великой Отечественной войны с включением в нее в форме утверждения заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство последнего и подрывающих его репутацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материал мужчина опубликовал на своей личной странице, доступной для широкого круга лиц, в одной из популярных социальных сетей. Эту же статью фигурант разместил на странице сообщества, на которое был подписан. УМВД информирует, что для установления истины в рамках уголовного дела был назначен ряд трудоемких экспертиз, в том числе лингвистических, исторических, компьютерных, также следователи изучили архивные данные.
"Мировым судьей Сухиничского района Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа размером 700 тысяч рублей. Приговор вступил в свою законную силу", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, блогер обвинил ветерана в том, что до войны он работал в НКВД и был причастен к политическому террору 1930-х годов.
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