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Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны
Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны - РИА Новости, 26.11.2021
Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны
Житель Калужской области, написавший в соцсетях о том, что местный ветеран Великой Отечественной войны был причастен к политическому террору 1930-х годов,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:47
2021-11-26T14:47
происшествия
ссср
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
великая отечественная война (1941-1945)
нквд ссср
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области, написавший в соцсетях о том, что местный ветеран Великой Отечественной войны был причастен к политическому террору 1930-х годов, оштрафован на 700 тысяч рублей за клевету, сообщает УМВД по региону. Осужденный – житель Сухиничского района Калужской области 1988 года рождения.Отмечается, что материал мужчина опубликовал на своей личной странице, доступной для широкого круга лиц, в одной из популярных социальных сетей. Эту же статью фигурант разместил на странице сообщества, на которое был подписан. УМВД информирует, что для установления истины в рамках уголовного дела был назначен ряд трудоемких экспертиз, в том числе лингвистических, исторических, компьютерных, также следователи изучили архивные данные."Мировым судьей Сухиничского района Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа размером 700 тысяч рублей. Приговор вступил в свою законную силу", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, блогер обвинил ветерана в том, что до войны он работал в НКВД и был причастен к политическому террору 1930-х годов.
https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html
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калужская область
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происшествия, ссср, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, россия
14:47 26.11.2021
 
Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны

Жителя Калужской области оштрафовали на 700 тысяч за клевету на умершего ветерана войны

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области, написавший в соцсетях о том, что местный ветеран Великой Отечественной войны был причастен к политическому террору 1930-х годов, оштрафован на 700 тысяч рублей за клевету, сообщает УМВД по региону. Осужденный – житель Сухиничского района Калужской области 1988 года рождения.
"По версии следствия, в январе 2020 года в полицию обратились родственники ветерана Великой Отечественной войны, который в довоенный период служил в правоохранительных органах и умер в 1981 году. Как было установлено, фигурант выдумал статью об участнике Великой Отечественной войны с включением в нее в форме утверждения заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство последнего и подрывающих его репутацию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что материал мужчина опубликовал на своей личной странице, доступной для широкого круга лиц, в одной из популярных социальных сетей. Эту же статью фигурант разместил на странице сообщества, на которое был подписан. УМВД информирует, что для установления истины в рамках уголовного дела был назначен ряд трудоемких экспертиз, в том числе лингвистических, исторических, компьютерных, также следователи изучили архивные данные.
"Мировым судьей Сухиничского района Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа размером 700 тысяч рублей. Приговор вступил в свою законную силу", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, блогер обвинил ветерана в том, что до войны он работал в НКВД и был причастен к политическому террору 1930-х годов.
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ПроисшествияСССРКалужская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Великая Отечественная война (1941-1945)НКВД СССРРоссия
 
 
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