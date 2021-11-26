https://ria.ru/20211126/shtraf-1760891476.html

Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны

Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны - РИА Новости, 26.11.2021

Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана войны

Житель Калужской области, написавший в соцсетях о том, что местный ветеран Великой Отечественной войны был причастен к политическому террору 1930-х годов,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:47

2021-11-26T14:47

2021-11-26T14:47

происшествия

ссср

калужская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

великая отечественная война (1941-1945)

нквд ссср

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области, написавший в соцсетях о том, что местный ветеран Великой Отечественной войны был причастен к политическому террору 1930-х годов, оштрафован на 700 тысяч рублей за клевету, сообщает УМВД по региону. Осужденный – житель Сухиничского района Калужской области 1988 года рождения.Отмечается, что материал мужчина опубликовал на своей личной странице, доступной для широкого круга лиц, в одной из популярных социальных сетей. Эту же статью фигурант разместил на странице сообщества, на которое был подписан. УМВД информирует, что для установления истины в рамках уголовного дела был назначен ряд трудоемких экспертиз, в том числе лингвистических, исторических, компьютерных, также следователи изучили архивные данные."Мировым судьей Сухиничского района Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа размером 700 тысяч рублей. Приговор вступил в свою законную силу", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, блогер обвинил ветерана в том, что до войны он работал в НКВД и был причастен к политическому террору 1930-х годов.

https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

ссср

калужская область

россия

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происшествия, ссср, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, россия