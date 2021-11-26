https://ria.ru/20211126/shakhta-1760963215.html

Поиски тел погибших на шахте в Кузбассе могут занять месяц, заявил Цивилев

Поиски тел погибших на шахте в Кузбассе могут занять месяц, заявил Цивилев - РИА Новости, 26.11.2021

Поиски тел погибших на шахте в Кузбассе могут занять месяц, заявил Цивилев

Поиски тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области после завершения ее консервации займут не день и не неделю, на это может потребоваться месяц,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:32

2021-11-26T19:32

2021-11-26T19:32

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Поиски тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области после завершения ее консервации займут не день и не неделю, на это может потребоваться месяц, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.Губернатор рассказал журналистам, что во вторник власти планируют представить план работ на шахте после завершения ее консервации."Я просто хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день, или два дня, или три дня. Это будет и не неделю. Это может быть и месяц", - сказал Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

https://ria.ru/20211126/gornyaki-1760954724.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе