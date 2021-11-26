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Американский посол выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

Американский посол выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Американский посол выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:08

2021-11-26T17:08

2021-11-26T17:08

происшествия

сша

кемеровская область

белово

москва

джон салливан

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."От имени всех моих коллег в посольстве США в Москве я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких, и всем, кто пострадал на шахте "Листвяжная". Наши мысли и молитвы со всеми жертвами и их семьями",- говорится в заявлении Салливана, опубликованном пресс-службой посольства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

сша

кемеровская область

белово

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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