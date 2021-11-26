Алиев выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

Президент Азербайджана Алиев выразил соболезнования из-за ЧП на шахте "Листвяжная"
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.