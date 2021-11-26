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Алиев выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

Алиев выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Алиев выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразил соболезнования российской стороне в связи с трагедией в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:58

2021-11-26T14:58

2021-11-26T15:29

происшествия

азербайджан

кемеровская область

владимир путин

ильхам алиев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразил соболезнования российской стороне в связи с трагедией в Кемеровской области."Я хотел бы лично выразить вам соболезнования в связи с трагедией, которая произошла на шахте в Кемеровской области. К сожалению, погибло много людей. Я вчера отправил телеграмму, сегодня хочу выразить вам лично и всему российскому народу соболезнования от азербайджанского народа", - сказал Алиев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

азербайджан

кемеровская область

россия

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происшествия, азербайджан, кемеровская область, владимир путин, ильхам алиев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе