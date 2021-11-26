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В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе
В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021
В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе
Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым и получает всю информацию о трагедии на шахте... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:57
2021-11-26T14:57
происшествия
кемеровская область
белово
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
александр чуприян
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым и получает всю информацию о трагедии на шахте "Листвяжная", где погибли шахтеры и спасатели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Путин до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с губернатором Цивилевым. Президент получает всю информацию: печальную информацию о том, что шахтеры, которые внизу, погибли, радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя. Президент присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью наших шахтеров", - сказал Песков."Пока в планах президента посещения Кемерово нет. Еще раз повторяю, там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, поэтому там сейчас время очень горячее", - сказал он журналистам.На вопрос, дана ли оценка работы врио главы МЧС России Александра Чуприяна и когда можно ожидать назначение постоянного главы чрезвычайного ведомства, Песков ответил, что сейчас врио министра занят непосредственно организаций спасательных работ. "Исполняющий обязанности главы МЧС непосредственно занимается сейчас организацией спасательных работ. Вопрос такой достаточно неуместный. Он исполняет обязанности руководителя этого очень и очень важного ведомства", - сказал он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
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кемеровская область
белово
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происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), александр чуприян, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
14:57 26.11.2021
 
В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе

Песков об аварии на шахте в Кузбассе: Путин находится в постоянном контакте с Цивилевым

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым и получает всю информацию о трагедии на шахте "Листвяжная", где погибли шахтеры и спасатели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с губернатором Цивилевым. Президент получает всю информацию: печальную информацию о том, что шахтеры, которые внизу, погибли, радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя. Президент присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью наших шахтеров", - сказал Песков.
Машина скрой помощи возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
14:50
Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии
"Пока в планах президента посещения Кемерово нет. Еще раз повторяю, там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, поэтому там сейчас время очень горячее", - сказал он журналистам.
На вопрос, дана ли оценка работы врио главы МЧС России Александра Чуприяна и когда можно ожидать назначение постоянного главы чрезвычайного ведомства, Песков ответил, что сейчас врио министра занят непосредственно организаций спасательных работ. "Исполняющий обязанности главы МЧС непосредственно занимается сейчас организацией спасательных работ. Вопрос такой достаточно неуместный. Он исполняет обязанности руководителя этого очень и очень важного ведомства", - сказал он.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоВладимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Александр ЧуприянСергей ЦивилевРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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