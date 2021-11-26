https://ria.ru/20211126/shakhta-1760894457.html

В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе

В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым и получает всю информацию о трагедии на шахте... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:57

2021-11-26T14:57

2021-11-26T14:57

происшествия

кемеровская область

белово

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

александр чуприян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759794867_0:127:3146:1897_1920x0_80_0_0_9e3b5c2bb31d981db8c0251e1cc20705.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым и получает всю информацию о трагедии на шахте "Листвяжная", где погибли шахтеры и спасатели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Путин до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с губернатором Цивилевым. Президент получает всю информацию: печальную информацию о том, что шахтеры, которые внизу, погибли, радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя. Президент присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью наших шахтеров", - сказал Песков."Пока в планах президента посещения Кемерово нет. Еще раз повторяю, там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, поэтому там сейчас время очень горячее", - сказал он журналистам.На вопрос, дана ли оценка работы врио главы МЧС России Александра Чуприяна и когда можно ожидать назначение постоянного главы чрезвычайного ведомства, Песков ответил, что сейчас врио министра занят непосредственно организаций спасательных работ. "Исполняющий обязанности главы МЧС непосредственно занимается сейчас организацией спасательных работ. Вопрос такой достаточно неуместный. Он исполняет обязанности руководителя этого очень и очень важного ведомства", - сказал он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760892596.html

кемеровская область

белово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), александр чуприян, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе