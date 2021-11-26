https://ria.ru/20211126/shakhta-1760890577.html

Авария на шахте в Кузбассе произошла во время пересменки

Авария на шахте в Кузбассе произошла во время пересменки - РИА Новости, 26.11.2021

Авария на шахте в Кузбассе произошла во время пересменки

Хлопок в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел во время пересменки, сообщил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:43

2021-11-26T14:43

2021-11-26T14:43

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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БЕЛОВО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Хлопок в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел во время пересменки, сообщил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян."Причины устанавливаются в рамках уголовного дела. Хлопок произошел внутри шахты во время пересменки", - сказал он.Сейчас в шахте спасателей нет, отметил Чуприян."Они вышли на поверхность, выполнив свою задачу за день. Она заключалась в сокращении притока воздуха, изучении состояния металлоконструкций и взятии проб воздуха", - рассказал врио главы МЧС.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

кемеровская область

белово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе