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Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте
Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте - РИА Новости, 26.11.2021
Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте
Выживший в шахте "Листвяжная" спасатель находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:48
2021-11-26T12:12
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший в шахте "Листвяжная" спасатель находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Он в состоянии средней тяжести. Он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, и будут подробно диагностировать", — сказал он.По его словам, только после обследования можно говорить о диагнозе."Думаю, что больше мы никого не найдем", — сказал Цивилев журналистам.Он добавил, что будет представлять к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:48 26.11.2021 (обновлено: 12:12 26.11.2021)
 
Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте

Глава Кузбасса Цивилев: выживший в шахте спасатель находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте "Листвяжная"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший в шахте "Листвяжная" спасатель находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Он в состоянии средней тяжести. Он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, и будут подробно диагностировать", — сказал он.
По его словам, только после обследования можно говорить о диагнозе.
"Думаю, что больше мы никого не найдем", — сказал Цивилев журналистам.

"То, что произошло, это уже великое чудо, потому что когда произошел взрыв, большинство погибли сразу на месте", — уточнил губернатор.

Он добавил, что будет представлять к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная".
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьСергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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