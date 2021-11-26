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Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте

Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте - РИА Новости, 26.11.2021

Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте

Выживший в шахте "Листвяжная" спасатель находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:48

2021-11-26T11:48

2021-11-26T12:12

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший в шахте "Листвяжная" спасатель находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Он в состоянии средней тяжести. Он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, и будут подробно диагностировать", — сказал он.По его словам, только после обследования можно говорить о диагнозе."Думаю, что больше мы никого не найдем", — сказал Цивилев журналистам.Он добавил, что будет представлять к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе