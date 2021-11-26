https://ria.ru/20211126/shakhta-1760839049.html
Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК - РИА Новости, 26.11.2021
Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
Два уголовных дела о трагедии на шахте в Кемеровской области объединены в одно, расследованием займутся в центральном аппарате СК РФ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:06
2021-11-26T11:06
2021-11-26T11:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
светлана петренко
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела о трагедии на шахте в Кемеровской области объединены в одно, расследованием займутся в центральном аппарате СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала она.Петренко напомнила, что накануне были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов."В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке", - добавила Петренко.Также следствием усматриваются признаки халатности в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте."Так, установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке", - подчеркнула она.Сейчас на месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты.Продолжаются следственные действия с участием фигурантов, допросы свидетелей, в том числе инженерно-технических работников. Назначены необходимые экспертизы, анализируется изъятая документация, данные на электронных носителях, которые могут иметь значение для расследования.По ее словам, следователи при расследовании учтут и тщательно проанализируют все представленные горняками сведения."Делать выводы о причинах произошедшего можно будет лишь после тщательного анализа всех имеющихся данных, в том числе результатов экспертиз", - добавила официальный представитель СК.Петренко отметила, что даже произошедшие ранее подобные трагедии на шахтах Кемеровской области и других регионов не стали уроком для тех, кто отвечает за безопасность на подобных объектах, и в том числе должностных лиц, которые осуществляют контроль и надзор за их деятельностью."Следственный комитет намерен установить не только фактические обстоятельства, но и более масштабные причины, которые повлекли наступление тяжких последствий и спровоцировали трагедию", - подчеркнула она.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, в результате аварии погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей, хотя в пятницу врио главы МЧС Александр Чуприян объявил об обнаружении живым одного из шахтеров, считавшихся погибшим.
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760828314.html
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internet-group@rian.ru
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), светлана петренко
11:06 26.11.2021 (обновлено: 11:19 26.11.2021)
Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
Расследованием ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе займется центральный аппарат СК
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела о трагедии на шахте в Кемеровской области объединены в одно, расследованием займутся в центральном аппарате СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала она.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
6 из 9
В больницах остаются 49 человек.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
6 из 9
В больницах остаются 49 человек.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
Петренко напомнила, что накануне были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
"В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке", - добавила Петренко.
Также следствием усматриваются признаки халатности в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
"Так, установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке", - подчеркнула она.
Сейчас на месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты.
Продолжаются следственные действия с участием фигурантов, допросы свидетелей, в том числе инженерно-технических работников. Назначены необходимые экспертизы, анализируется изъятая документация, данные на электронных носителях, которые могут иметь значение для расследования.
По ее словам, следователи при расследовании учтут и тщательно проанализируют все представленные горняками сведения.
"Делать выводы о причинах произошедшего можно будет лишь после тщательного анализа всех имеющихся данных, в том числе результатов экспертиз", - добавила официальный представитель СК.
Петренко отметила, что даже произошедшие ранее подобные трагедии на шахтах Кемеровской области и других регионов не стали уроком для тех, кто отвечает за безопасность на подобных объектах, и в том числе должностных лиц, которые осуществляют контроль и надзор за их деятельностью.
"Следственный комитет намерен установить не только фактические обстоятельства, но и более масштабные причины, которые повлекли наступление тяжких последствий и спровоцировали трагедию", - подчеркнула она.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По последней информации, в результате аварии погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей, хотя в пятницу врио главы МЧС Александр Чуприян объявил об обнаружении живым одного из шахтеров, считавшихся погибшим.