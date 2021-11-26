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МИД Ирана выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

МИД Ирана выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

МИД Ирана выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Кузбассе

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:57

2021-11-26T09:57

2021-11-26T09:57

в мире

кемеровская область

белово

мид ирана

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и гибелью людей."Саид Хатибзаде, выразив сожаление в связи с происшествием и взрывом в шахте в России, выразил соболезнования семьям погибших в этой трагедии", - говорится в сообщении ведомства на официальном Telegram-канале.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

кемеровская область

белово

россия

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