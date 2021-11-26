https://ria.ru/20211126/shakhta-1760822766.html
В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте
В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте - РИА Новости, 26.11.2021
В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте
Следователи возбудили еще одно дело после гибели людей на шахте "Листвяжная", на этот раз — о халатности, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:19
2021-11-26T09:19
2021-11-26T10:28
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно дело после гибели людей на шахте "Листвяжная", на этот раз — о халатности, сообщили РИА Новости в СК."Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", — сказали в ведомстве.Задержаны два человека, в ближайшее время им предъявят обвинения, решается вопрос об аресте. По версии следствия, неделю назад инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической проверки. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.Ранее Следственный комитет завел дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшем по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК). Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. Им также грозит до семи лет лишения свободы.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817163.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:19 26.11.2021 (обновлено: 10:28 26.11.2021)
В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте
СК завел дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Следователи возбудили еще одно дело после гибели людей на шахте "Листвяжная", на этот раз — о халатности, сообщили РИА Новости в СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", — сказали в ведомстве.
Задержаны два человека, в ближайшее время им предъявят обвинения, решается вопрос об аресте.
По версии следствия, неделю назад инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической проверки. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее Следственный комитет завел дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшем по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК). Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. Им также грозит до семи лет лишения свободы.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
В регионе объявили трехдневный траур.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь
", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.
6 из 9
В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.
6 из 9
В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.