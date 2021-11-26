https://ria.ru/20211126/shakhta-1760822766.html

В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте

В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте - РИА Новости, 26.11.2021

В Кузбассе завели еще одно дело после трагедии на шахте

Следователи возбудили еще одно дело после гибели людей на шахте "Листвяжная", на этот раз — о халатности, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:19

2021-11-26T09:19

2021-11-26T10:28

происшествия

кемеровская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно дело после гибели людей на шахте "Листвяжная", на этот раз — о халатности, сообщили РИА Новости в СК."Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", — сказали в ведомстве.Задержаны два человека, в ближайшее время им предъявят обвинения, решается вопрос об аресте. По версии следствия, неделю назад инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической проверки. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.Ранее Следственный комитет завел дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшем по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК). Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. Им также грозит до семи лет лишения свободы.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817163.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе