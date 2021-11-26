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В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте

В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте - РИА Новости, 26.11.2021

В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте

Пока тела только трех погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе удалось поднять на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T07:27

2021-11-26T07:27

2021-11-26T09:28

происшествия

кемеровская область

белово

дмитрий демешин

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пока тела только трех погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе удалось поднять на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По информации медиков, также увеличилось число пострадавших при аварии."Травмы получили 52 шахтера и пять горноспасателей", — рассказал собеседник агентства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760761410.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, белово, дмитрий демешин, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе