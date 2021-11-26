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В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте
В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте - РИА Новости, 26.11.2021
В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте
Пока тела только трех погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе удалось поднять на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T07:27
2021-11-26T09:28
происшествия
кемеровская область
белово
дмитрий демешин
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пока тела только трех погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе удалось поднять на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По информации медиков, также увеличилось число пострадавших при аварии."Травмы получили 52 шахтера и пять горноспасателей", — рассказал собеседник агентства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
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происшествия, кемеровская область, белово, дмитрий демешин, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:27 26.11.2021 (обновлено: 09:28 26.11.2021)
 
В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте

В Кузбассе подняли на поверхность тела трех погибших в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скрой помощи возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
Машина скрой помощи возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пока тела только трех погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе удалось поднять на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Подняты три тела", — сказал он.

По информации медиков, также увеличилось число пострадавших при аварии.
"Травмы получили 52 шахтера и пять горноспасателей", — рассказал собеседник агентства.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По последней информации, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
В регионе объявили трехдневный траур.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Реанимобиль проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 17:42
Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоДмитрий ДемешинРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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