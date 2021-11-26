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Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021

Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная"

Горные выработки шахты "Листвяжная" необходимо заполнить метаном, чтобы сократить риск взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T06:52

2021-11-26T06:52

2021-11-26T09:33

происшествия

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Горные выработки шахты "Листвяжная" необходимо заполнить метаном, чтобы сократить риск взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Для этих целей, пояснил глава региона, на место направили три отделения военизированной горноспасательной части. Сейчас, по словам Цивилева, они готовятся идти в шахту.Накануне на предприятии в Белово произошли взрыв и задымление. Под землей в момент инцидента находились 285 человек, большинство из которых в результате доставили на поверхность. По информации местных властей, 13 человек лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Местонахождение еще 35 горняков остается неизвестным.

кемеровская область

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе