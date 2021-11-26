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Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная"
Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021
Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная"
Горные выработки шахты "Листвяжная" необходимо заполнить метаном, чтобы сократить риск взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T06:52
2021-11-26T09:33
происшествия
кемеровская область
кемерово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Горные выработки шахты "Листвяжная" необходимо заполнить метаном, чтобы сократить риск взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Для этих целей, пояснил глава региона, на место направили три отделения военизированной горноспасательной части. Сейчас, по словам Цивилева, они готовятся идти в шахту.Накануне на предприятии в Белово произошли взрыв и задымление. Под землей в момент инцидента находились 285 человек, большинство из которых в результате доставили на поверхность. По информации местных властей, 13 человек лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Местонахождение еще 35 горняков остается неизвестным.
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происшествия, кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
06:52 26.11.2021 (обновлено: 09:33 26.11.2021)
 
Глава Кузбасса рассказал, когда продолжатся работы на шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса Цивилев: спасательные работы на шахте "Листвяжная" продолжат через три дня

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Горные выработки шахты "Листвяжная" необходимо заполнить метаном, чтобы сократить риск взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Для этих целей, пояснил глава региона, на место направили три отделения военизированной горноспасательной части. Сейчас, по словам Цивилева, они готовятся идти в шахту.
"Эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции горных выработок начнется естественное заполнение метаном горных выработок в объеме 257 тысяч кубических метров. Надо, чтобы уровень метана в этом объеме дошел больше двадцати процентов, когда риск взрыва уменьшается. Ориентировочно, по нашим прогнозам, это трое суток. После… будет принято решение о дальнейшем производстве работ на шахте", — сказал губернатор.
Накануне на предприятии в Белово произошли взрыв и задымление. Под землей в момент инцидента находились 285 человек, большинство из которых в результате доставили на поверхность. По информации местных властей, 13 человек лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Местонахождение еще 35 горняков остается неизвестным.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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