Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760813280.html
Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"
Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021
Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"
Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T05:16
2021-11-26T05:53
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
белово
кемерово
сдс-уголь
россия
юрий ше
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760769674_0:239:3214:2047_1920x0_80_0_0_60ee67a09f5cac7bbcf1f8ba4e299af3.jpg
КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше.Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва, горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных — спасатели.Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.В регионе объявили трехдневный траур.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760761410.html
кемеровская область
белово
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760769674_485:0:3214:2047_1920x0_80_0_0_7ff6e8018509993fdad544f714d1b416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, кемерово, сдс-уголь, россия, юрий ше
05:16 26.11.2021 (обновлено: 05:53 26.11.2021)
 
Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"

Командир отряда спасателей в Кузбассе подтвердил гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово
Машина скорой помощи проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше.

"В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь", — сказал Ше.

Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва, горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных — спасатели.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
В регионе объявили трехдневный траур.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Реанимобиль проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 17:42
Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеБеловоКемеровоСДС-УгольРоссияЮрий Ше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Лента новостейМолния
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в КалмыкииВ России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном