https://ria.ru/20211126/shakhta-1760813280.html

Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"

Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021

Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная"

Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T05:16

2021-11-26T05:16

2021-11-26T05:53

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

кемерово

сдс-уголь

россия

юрий ше

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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше.Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва, горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных — спасатели.Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.В регионе объявили трехдневный траур.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760761410.html

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, кемерово, сдс-уголь, россия, юрий ше