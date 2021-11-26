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В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации

В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации - РИА Новости, 26.11.2021

В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации

Первое уголовное дело о покупке поддельного сертификата о прививке от коронавируса завели в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУМВД по области. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:06

2021-11-26T14:06

2021-11-26T14:06

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Первое уголовное дело о покупке поддельного сертификата о прививке от коронавируса завели в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУМВД по области."В Волгограде возбуждено первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении ведомства.По информации полиции, жительница Волгограда в ноябре приобрела сертификат о сделанной прививке от коронавируса с QR-кодом. О том, что документ поддельный, полицейские выяснили при проверке медучреждения, где женщина якобы вакцинировалась: препарат, указанный в сертификате, в тот период не использовался в поликлинике."На основании представленных оперативниками материалов… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что волгоградке грозит до года лишения свободы.

https://ria.ru/20211116/sertifikat-1759237486.html

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