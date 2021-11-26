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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/sertifikat-1760877894.html
В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации
В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации - РИА Новости, 26.11.2021
В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации
Первое уголовное дело о покупке поддельного сертификата о прививке от коронавируса завели в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУМВД по области. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:06
2021-11-26T14:06
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Первое уголовное дело о покупке поддельного сертификата о прививке от коронавируса завели в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУМВД по области."В Волгограде возбуждено первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении ведомства.По информации полиции, жительница Волгограда в ноябре приобрела сертификат о сделанной прививке от коронавируса с QR-кодом. О том, что документ поддельный, полицейские выяснили при проверке медучреждения, где женщина якобы вакцинировалась: препарат, указанный в сертификате, в тот период не использовался в поликлинике."На основании представленных оперативниками материалов… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что волгоградке грозит до года лишения свободы.
https://ria.ru/20211116/sertifikat-1759237486.html
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происшествия, волгоград, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:06 26.11.2021
 
В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации

В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции
Медицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Первое уголовное дело о покупке поддельного сертификата о прививке от коронавируса завели в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.
"В Волгограде возбуждено первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении ведомства.
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16 ноября, 10:19Распространение коронавируса
Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации
По информации полиции, жительница Волгограда в ноябре приобрела сертификат о сделанной прививке от коронавируса с QR-кодом. О том, что документ поддельный, полицейские выяснили при проверке медучреждения, где женщина якобы вакцинировалась: препарат, указанный в сертификате, в тот период не использовался в поликлинике.
"На основании представленных оперативниками материалов… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что волгоградке грозит до года лишения свободы.
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