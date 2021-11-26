https://ria.ru/20211126/serial-1760666470.html
Стало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец"
Стало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец" - РИА Новости, 26.11.2021
Стало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец"
Второй сезон сериала Amazon "Властелин колец" вместо Новой Зеландии будут снимать в Великобритании, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T02:22
2021-11-26T02:22
2021-11-26T02:22
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второй сезон сериала Amazon "Властелин колец" вместо Новой Зеландии будут снимать в Великобритании, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. По данным издания, руководство стримингового сервиса уже определило первые локации для съемок одного из самых масштабных кинопроектов за последнее время. Они расположатся за пределами Лондона. Инсайдер отмечает, что этот шаг со стороны Amazon "очень огорчил" представителей киноиндустрии Новой Зеландии. Все-таки до этого все крупные экранизации по книгам Джона Р.Р. Толкина создавались на территории этой страны, включая трилогию "Хоббит" Питера Джексона. Источники, близкие к шоураннерам сериала, отмечают, что британские студии Bray Film Studios и аэродром Бовингдон станут первыми объектами, которые будут использоваться для съемок "Властелина колец". В Variety подчеркивает, что места создателям фэнтези-шоу должно хватить. Например, Bray Film Studios может похвастаться павильоном площадью 17 тысяч квадратных метров. В разное время на этой студии были сняты такие фильмы, как "Мамма Mia!" (2008) и "Рокетмен" (2019). А на аэродроме Бовингдон есть 24 гектара открытой земли. Здесь снимались блокбастеры "Лига справедливости" (2017) и "Форсаж 6" (2013). Подготовка к работе над вторым сезоном "Властелина колец" должна начаться весной 2022 года. Ранее в этом году Amazon подтвердил, что первый сезон дебютирует на стриминговом сервисе 2 сентября следующего года. Эпизоды будут выходить еженедельно.Подробности сюжета держатся в секрете. Пока известно, что действие в шоу развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.Главные роли в фэнтези-сериале играют Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.Шоураннеры — Джон Д. Пэйн и Патрик Мак-Кей. Исполнительные продюсеры — Линдси Вебер, Каллум Грин, Хуан Антонио Байона, Белен Атьенса и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, лондон, новая зеландия, великобритания, питер джексон, джон толкин
Стало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец"
Стало известно, где снимут второй сезон сериала "Властелин колец"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Второй сезон сериала Amazon "Властелин колец" вместо Новой Зеландии будут снимать в Великобритании, сообщает
Variety со ссылкой на свои источники.
По данным издания, руководство стримингового сервиса уже определило первые локации для съемок одного из самых масштабных кинопроектов за последнее время. Они расположатся за пределами Лондона.
Инсайдер отмечает, что этот шаг со стороны Amazon "очень огорчил" представителей киноиндустрии Новой Зеландии. Все-таки до этого все крупные экранизации по книгам Джона Р.Р. Толкина создавались на территории этой страны, включая трилогию "Хоббит" Питера Джексона.
Источники, близкие к шоураннерам сериала, отмечают, что британские студии Bray Film Studios и аэродром Бовингдон станут первыми объектами, которые будут использоваться для съемок "Властелина колец".
В Variety подчеркивает, что места создателям фэнтези-шоу должно хватить. Например, Bray Film Studios может похвастаться павильоном площадью 17 тысяч квадратных метров. В разное время на этой студии были сняты такие фильмы, как "Мамма Mia!" (2008) и "Рокетмен" (2019). А на аэродроме Бовингдон есть 24 гектара открытой земли. Здесь снимались блокбастеры "Лига справедливости" (2017) и "Форсаж 6" (2013).
Подготовка к работе над вторым сезоном "Властелина колец" должна начаться весной 2022 года.
Ранее в этом году Amazon подтвердил
, что первый сезон дебютирует на стриминговом сервисе 2 сентября следующего года. Эпизоды будут выходить еженедельно.
Подробности сюжета держатся в секрете. Пока известно, что действие в шоу развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.
Главные роли в фэнтези-сериале играют Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.
Шоураннеры — Джон Д. Пэйн и Патрик Мак-Кей. Исполнительные продюсеры — Линдси Вебер, Каллум Грин, Хуан Антонио Байона, Белен Атьенса и другие.