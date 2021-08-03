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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210803/thelordoftherings-1744113713.html
Объявлена дата выхода сериала "Властелин колец"
Объявлена дата выхода сериала "Властелин колец" - РИА Новости, 03.08.2021
Объявлена дата выхода сериала "Властелин колец"
Студия Amazon объявила дату выхода фэнтези-сериала "Властелин колец" по мотивам романов Джона Р.Р. Толкина, говорится на сайте компании. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:35
2021-08-03T11:35
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Студия Amazon объявила дату выхода фэнтези-сериала "Властелин колец" по мотивам романов Джона Р.Р. Толкина, говорится на сайте компании. "Премьера долгожданного телесериала Amazon Original "Властелин колец", который еще не получил официальное название, состоится в пятницу, 2 сентября 2022 года на сервисе Prime Video", — сообщили в Amazon, добавив, что новые эпизоды будут выходить еженедельно. Подробности сюжета держатся в секрете. Пока известно, что действие в шоу развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.Главные роли в фэнтези-сериале исполнили Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.Шоураннеры — Джон Д. Пэйн и Патрик Мак-Кей. Исполнительные продюсеры — Линдси Вебер, Каллум Грин, Хуан Антонио Байона, Белен Атьенса и другие.
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amazon.com, inc., новости культуры, кино и сериалы
11:35 03.08.2021
 

Объявлена дата выхода сериала "Властелин колец"

© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
© New Line Cinema (2001)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Студия Amazon объявила дату выхода фэнтези-сериала "Властелин колец" по мотивам романов Джона Р.Р. Толкина, говорится на сайте компании.
"Премьера долгожданного телесериала Amazon Original "Властелин колец", который еще не получил официальное название, состоится в пятницу, 2 сентября 2022 года на сервисе Prime Video", — сообщили в Amazon, добавив, что новые эпизоды будут выходить еженедельно.
Подробности сюжета держатся в секрете. Пока известно, что действие в шоу развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.
Главные роли в фэнтези-сериале исполнили Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.
Шоураннеры — Джон Д. Пэйн и Патрик Мак-Кей. Исполнительные продюсеры — Линдси Вебер, Каллум Грин, Хуан Антонио Байона, Белен Атьенса и другие.
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
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