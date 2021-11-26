https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760912490.html

Британский и польский премьеры обсудили санкции против России и Белоруссии

Британский и польский премьеры обсудили санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021

Британский и польский премьеры обсудили санкции против России и Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном "широкий набор санкций" в отношении... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:11

2021-11-26T16:11

2021-11-26T16:31

белоруссия

польша

россия

в мире

борис джонсон

матеуш моравецкий

великобритания

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном "широкий набор санкций" в отношении Белоруссии и России.Выступая на брифинге после встречи с Джонсоном в пятницу в Лондоне, Моравецкий заявил, что обе стороны считают Россию виноватой не только в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, но также в нестабильной ситуации на Украине и Молдавии, росте цен на энергоносители в Европе."С Борисом Джонсоном мы обсуждали разные механизмы выхода из этого кризиса. К сожалению, одним из них является очень четкий, широкий набор санкций в отношении Белоруссии, а также, если будет нужно, в отношении России для того, чтобы не дошло до эскалации тех рисков, эскалации тех конфликтов", - сказал Моравецкий.Моравецкий сообщил, что обсудил с Джонсоном вопросы "связанные с ситуацией на белорусской границе, большим миграционным кризисом, но и также с кризисом энергетическим, который мы наблюдаем во всей Европе". "Резкий рост цен газа, удорожание квот на выброс парниковых газов – это все связанные между собой явления, но также и ситуация на Украине, рост военной угрозы, как и огромное энергетическое давление в отношении Молдавии, свидетелями которого мы были в последнее время", - добавил он."Огромное давление российской пропаганды, распространение фейков, нарушение единства, нарушение мира – это все явления, которые имеют один общий знаменатель. Этим знаменателем является, собственно говоря, деятельность режима Лукашенко и его спонсора, то есть Кремля", - заключил польский премьер.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

https://ria.ru/20211125/polsha-1760762440.html

https://ria.ru/20211124/pushkov-1760456841.html

https://ria.ru/20211122/intrigi-1760261106.html

белоруссия

польша

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белоруссия, польша, россия, в мире, борис джонсон, матеуш моравецкий, великобритания, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии