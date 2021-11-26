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Шоубиз
https://ria.ru/20211126/rotaru-1760867934.html
"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару
"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару - РИА Новости, 26.11.2021
"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару
Дизайнер Аника Керимова назвала примерную стоимость наряда Софии Ротару на одном из недавних выступлений. Некоторые поклонники посчитали, что певица сменила... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:34
2021-11-26T13:34
шоубиз
шоу-бизнес
софия ротару
знаменитости
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дизайнер Аника Керимова назвала примерную стоимость наряда Софии Ротару на одном из недавних выступлений. Некоторые поклонники посчитали, что певица сменила яркие сценические костюмы на более "возрастные".В интервью порталу Sobesednik она раскрыла стоимость образа: он обошелся артистке примерно в 300 тысяч рублей. Высокую цену оправдывает не только ткань, но и ручная работа.Аника добавила, что образ очень подходит певице, поскольку позволяет расставить правильные акценты.Ранее сестра Ротару опровергла слухи о болезни артистки.
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шоу-бизнес, софия ротару, знаменитости
13:34 26.11.2021
 
"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару

Дизайнер Керимова оценила стоимость наряда Ротару в 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дизайнер Аника Керимова назвала примерную стоимость наряда Софии Ротару на одном из недавних выступлений. Некоторые поклонники посчитали, что певица сменила яркие сценические костюмы на более "возрастные".

"Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. Поверьте, стоит такой наряд недешево. <…> Если его в Интернете называют "бабушкиным", то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды", – отметила дизайнер.

В интервью порталу Sobesednik она раскрыла стоимость образа: он обошелся артистке примерно в 300 тысяч рублей. Высокую цену оправдывает не только ткань, но и ручная работа.
Аника добавила, что образ очень подходит певице, поскольку позволяет расставить правильные акценты.

"Наряд скрывает все недостатки звезды, визуально вытягивая фигуру, подчеркивает достоинства. Очень правильно, что София Михайловна не открывает грудь и руки, которые выдают возраст. С нее нужно брать пример", – заключила Керимова.

Ранее сестра Ротару опровергла слухи о болезни артистки.
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