https://ria.ru/20211126/rotaru-1760867934.html

"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару

"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару - РИА Новости, 26.11.2021

"Нужно брать пример": дизайнер назвала стоимость наряда Ротару

Дизайнер Аника Керимова назвала примерную стоимость наряда Софии Ротару на одном из недавних выступлений. Некоторые поклонники посчитали, что певица сменила... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:34

2021-11-26T13:34

2021-11-26T13:34

шоубиз

шоу-бизнес

софия ротару

знаменитости

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дизайнер Аника Керимова назвала примерную стоимость наряда Софии Ротару на одном из недавних выступлений. Некоторые поклонники посчитали, что певица сменила яркие сценические костюмы на более "возрастные".В интервью порталу Sobesednik она раскрыла стоимость образа: он обошелся артистке примерно в 300 тысяч рублей. Высокую цену оправдывает не только ткань, но и ручная работа.Аника добавила, что образ очень подходит певице, поскольку позволяет расставить правильные акценты.Ранее сестра Ротару опровергла слухи о болезни артистки.

https://ria.ru/20211110/rotaru-1758357899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, софия ротару, знаменитости