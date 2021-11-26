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Ульяновская область
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Ульяновская область станет пилотным регионом программы "Минипром"
Ульяновская область станет пилотным регионом программы "Минипром" - РИА Новости, 26.11.2021
Ульяновская область станет пилотным регионом программы "Минипром"
Ульяновская область станет пилотным регионом по реализации программы "Минипром", направленной на создание промпарков, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:55
2021-11-26T17:55
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Ульяновская область станет пилотным регионом по реализации программы "Минипром", направленной на создание промпарков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Готовность области включиться в программу глава области Алексей Русских обозначил на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В мероприятии приняли участие бизнес-омбудсмен Екатерина Толчина и и.о. гендиректора Центра стратегических исследований Алена Зотова. Стороны обсудили проблемные моменты в сфере экономики региона и подходы к их решению, а также возможные направления для сотрудничества, говорится в сообщении.Как отмечалось на встрече, программа "Минипром" может стать для области дополнительным инструментом для развития экономики. "Ульяновская область готова выступить еще одним пилотом программы", - сказал Русских, подчеркнув, что его команда делает ставку на стратегические проекты.Глава области, в свою очередь, добавил, что в настоящее время в регионе из-за введения противоэпидемических ограничений в несколько раз сократилась проходимость в торговых центрах. По его словам, сейчас в области нарастили темпы вакцинации, обстановка стабилизируется, и правительство региона готовится рассмотреть предложения по ослаблению ограничений для бизнеса. "Моя позиция: тем, кто хочет работать, дать такую возможность", - подчеркнул Русских.
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экономика, ульяновская область, алексей русских, борис титов, россия
17:55 26.11.2021
 

Ульяновская область станет пилотным регионом программы "Минипром"

© РИА Новости / Дмитрий КоробейнУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейн
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Ульяновская область станет пилотным регионом по реализации программы "Минипром", направленной на создание промпарков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Готовность области включиться в программу глава области Алексей Русских обозначил на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В мероприятии приняли участие бизнес-омбудсмен Екатерина Толчина и и.о. гендиректора Центра стратегических исследований Алена Зотова. Стороны обсудили проблемные моменты в сфере экономики региона и подходы к их решению, а также возможные направления для сотрудничества, говорится в сообщении.
Как отмечалось на встрече, программа "Минипром" может стать для области дополнительным инструментом для развития экономики. "Ульяновская область готова выступить еще одним пилотом программы", - сказал Русских, подчеркнув, что его команда делает ставку на стратегические проекты.
"Второй год практически все главы российских регионов лавируют между ограничениями из-за заболеваемости коронавирусом и попытками сохранить баланс экономики. С Ульяновской областью мы имеем большой и позитивный опыт сотрудничества по двум позициям – тарифообразование для ресурсоснабжающих компаний и сотрудничество с институтом бизнес-защитника", - отметил Титов, слова которого приводит пресс-служба.
Глава области, в свою очередь, добавил, что в настоящее время в регионе из-за введения противоэпидемических ограничений в несколько раз сократилась проходимость в торговых центрах. По его словам, сейчас в области нарастили темпы вакцинации, обстановка стабилизируется, и правительство региона готовится рассмотреть предложения по ослаблению ограничений для бизнеса. "Моя позиция: тем, кто хочет работать, дать такую возможность", - подчеркнул Русских.
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