Британский посол назвала сообщения о продаже ракет Украине ошибочными
Посол Великобритании Симмонс назвала сообщения о продаже ракет Украине ошибочными
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания помогает наращивать потенциал флота Украины и развивает инфраструктуру украинских портов, но информация о продаже ракет ошибочная, заявила британский посол в Украине Мелинда Симмонс.
Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности ракет, в эту страну впервые. Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы "может использовать топливный кризис для захвата территории". В рамках обсуждаемых договоренностей Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Британии также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone для установки на кораблях украинских ВМС.
"Соглашение (о наращивании потенциала ВМС Украины – ред.) было подписано еще в прошлом году в октябре, когда президент (Владимир) Зеленский был с визитом в Лондоне. Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело – договорился с (премьером Великобритании) Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием. Это не договор о предоставлении оружия. Это – соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС", - цитирует посла сайт издания "Сегодня".
Она также отметила, что Украина должна пройти долгий путь восстановления своего флота.