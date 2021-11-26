https://ria.ru/20211126/rakety-1760861205.html

Британский посол назвала сообщения о продаже ракет Украине ошибочными

Британский посол назвала сообщения о продаже ракет Украине ошибочными - РИА Новости, 26.11.2021

Британский посол назвала сообщения о продаже ракет Украине ошибочными

Великобритания помогает наращивать потенциал флота Украины и развивает инфраструктуру украинских портов, но информация о продаже ракет ошибочная, заявила... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:47

2021-11-26T12:47

2021-11-26T12:47

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания помогает наращивать потенциал флота Украины и развивает инфраструктуру украинских портов, но информация о продаже ракет ошибочная, заявила британский посол в Украине Мелинда Симмонс.Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности ракет, в эту страну впервые. Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы "может использовать топливный кризис для захвата территории". В рамках обсуждаемых договоренностей Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Британии также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone для установки на кораблях украинских ВМС."Соглашение (о наращивании потенциала ВМС Украины – ред.) было подписано еще в прошлом году в октябре, когда президент (Владимир) Зеленский был с визитом в Лондоне. Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело – договорился с (премьером Великобритании) Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием. Это не договор о предоставлении оружия. Это – соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС", - цитирует посла сайт издания "Сегодня".Она также отметила, что Украина должна пройти долгий путь восстановления своего флота.

https://ria.ru/20211126/polozhenie-1760833140.html

https://ria.ru/20211125/ukraina-1760806198.html

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в мире, киев, лондон, великобритания, борис джонсон, военно-морские силы украины