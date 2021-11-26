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В Госдуме объяснили значимость законопроектов о QR-кодах

В Госдуме объяснили значимость законопроектов о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021

В Госдуме объяснили значимость законопроектов о QR-кодах

Правительственные законопроекты о QR-кодах направлены на предупреждение новых волн коронавируса, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:46

2021-11-26T13:46

2021-11-26T13:46

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

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россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительственные законопроекты о QR-кодах направлены на предупреждение новых волн коронавируса, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Такие пандемии приходят раз в 100-200 лет. Они в группе риска с высокой летальностью. Чем быстрее мы пропишем правила поведения, правила жизнедеятельности, тем быстрее мы вернемся если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизимся. И как раз эти два законопроекта направлены на это. Это еще большой задел на будущие волны (коронавируса). Если сейчас не сделать это, то мы так и будем шарахаться - за четвертую волну придет пятая, шестая и так далее", - сказал Хубезов на общественных слушаниях по законопроектам в ОП РФ.По его словам, суть законопроектов в первую очередь заключается в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничениях их прав. "Они направлены на то, чтобы исправить ситуацию сейчас - мы теряем каждый день большее 1200 пациентов", - пояснил он."Если мы берем опыт других стран, то мы понимаем, что это (введение QR-кодов) снижает нагрузку на систему здравоохранения в целом, освобождает койки. Это экономический эффект. Самое главное, было доказано, что это спасает жизнь и здоровье людей там, где это было введено", - добавил Хубезов.Парламентарий отметил, что как врач он поддерживает данные законопроекты, а как председатель комитета и как политик готов выслушать все мнения для проработки инициативы.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

https://ria.ru/20211125/volodin-1760790189.html

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