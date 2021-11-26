https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760831135.html
ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах
ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021
ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах
Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:17
2021-11-26T10:17
2021-11-26T10:17
распространение коронавируса
общество
республика крым
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
здоровье - общество
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки, сообщил глава общественной палаты Александр Форманчук.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Мы официально выразили позицию по этому поводу и поддержали законопроекты. Нами сделана юридическая экспертиза законопроектов и некоторые замечания, чисто юридического плана, не по сути, а по форме, редакционные, мы направили в Общественную палату России", - сказал РИА Новости Форманчук.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211125/kod-1760714882.html
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ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах
Общественная палата Крыма поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах