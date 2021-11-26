https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760831135.html

ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах

ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021

ОП Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах

Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:17

2021-11-26T10:17

2021-11-26T10:17

распространение коронавируса

общество

республика крым

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

здоровье - общество

александр форманчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки, сообщил глава общественной палаты Александр Форманчук.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Мы официально выразили позицию по этому поводу и поддержали законопроекты. Нами сделана юридическая экспертиза законопроектов и некоторые замечания, чисто юридического плана, не по сути, а по форме, редакционные, мы направили в Общественную палату России", - сказал РИА Новости Форманчук.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211125/kod-1760714882.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, александр форманчук, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19