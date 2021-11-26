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Религия
https://ria.ru/20211126/pyatnitsa-1760884608.html
Представители мусульман Москвы оценили идею переименовать "черную пятницу"
Представители мусульман Москвы оценили идею переименовать "черную пятницу" - РИА Новости, 26.11.2021
Представители мусульман Москвы оценили идею переименовать "черную пятницу"
Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:31
2021-11-26T14:32
религия
казахстан
сша
ильдар аляутдинов
альбир крганов
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поддержал предложение муфтия Казахстана переименовать "черную пятницу", так как у многих мусульман ее текущее название вызывает вопросы.Ранее председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в республике заменить название распродажи "черная пятница" на "щедрая пятница". Он пояснил, что слово "пятница" в исламской традиции - это священное и почитаемое понятие. Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование "черной пятницы" в "щедрую пятницу" было бы данью уважения казахскому народу, большинство которого придерживаются исламских традиций, заключил он."Я поддерживаю мнение нашего дорогого брата муфтия Казахстана по этому поводу. Много задаются вопросом мусульмане, и наша молодежь в первую очередь, почему такое сочетание каким-то образом вводится в обиход. Действительно, можно же его поменять на "щедрую пятницу" или "добрую пятницу", - сказал Крганов РИА Новости.Три дня недели, напомнил он, известны всему человечеству как особенные в традициях авраамических религий: "пятница - праздничный день у мусульман, суббота - у наших братьев иудеев, воскресенье - праздничный день, в который принято ходить в церковь у христиан". "Уважительное отношение к традициям будет показывать культуру общества. И люди, которые называют этот день "черной пятницей" оттого, что будут называть его "доброй пятницей" или "щедрой пятницей", от этого, думаю, только получат понимание и поддержку", - заключил он.В свою очередь зампредседателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что само по себе выражение "черная пятница" не несет в себе негативных смыслов, но слово "черная" ассоциируется, среди прочего, с темными силами."Мы пониманием, что выражение "черная пятница" не несет в себе плохого смысла и идеи. Это всего лишь определенный день, когда магазины и компании предлагают своим клиентам максимальные скидки. Но в то же время это выражение, а именно слово "черная" ассоциируется с чем-то плохим, нечистым, страшным, черными силами. С этой точки зрения в предложении муфтия Казахстана есть определенный смысл, и, возможно, в будущем, действительно, это выражение можно поменять", - сказал РИА Новости Аляутдинов.В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос название "черная пятница", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году "черная пятница" приходится на 26 ноября. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.
https://ria.ru/20211126/pyatnitsa-1760743149.html
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казахстан, сша, ильдар аляутдинов, альбир крганов, россия
14:31 26.11.2021 (обновлено: 14:32 26.11.2021)
 
Представители мусульман Москвы оценили идею переименовать "черную пятницу"

У мусульман много вопросов к названию "черная пятница", заявили муфтии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция "Черная пятница" в Москве
Акция Черная пятница в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поддержал предложение муфтия Казахстана переименовать "черную пятницу", так как у многих мусульман ее текущее название вызывает вопросы.
Ранее председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в республике заменить название распродажи "черная пятница" на "щедрая пятница". Он пояснил, что слово "пятница" в исламской традиции - это священное и почитаемое понятие. Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование "черной пятницы" в "щедрую пятницу" было бы данью уважения казахскому народу, большинство которого придерживаются исламских традиций, заключил он.
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"Я поддерживаю мнение нашего дорогого брата муфтия Казахстана по этому поводу. Много задаются вопросом мусульмане, и наша молодежь в первую очередь, почему такое сочетание каким-то образом вводится в обиход. Действительно, можно же его поменять на "щедрую пятницу" или "добрую пятницу", - сказал Крганов РИА Новости.
Три дня недели, напомнил он, известны всему человечеству как особенные в традициях авраамических религий: "пятница - праздничный день у мусульман, суббота - у наших братьев иудеев, воскресенье - праздничный день, в который принято ходить в церковь у христиан". "Уважительное отношение к традициям будет показывать культуру общества. И люди, которые называют этот день "черной пятницей" оттого, что будут называть его "доброй пятницей" или "щедрой пятницей", от этого, думаю, только получат понимание и поддержку", - заключил он.
В свою очередь зампредседателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что само по себе выражение "черная пятница" не несет в себе негативных смыслов, но слово "черная" ассоциируется, среди прочего, с темными силами.
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"Черные пятницы" в мире
"Мы пониманием, что выражение "черная пятница" не несет в себе плохого смысла и идеи. Это всего лишь определенный день, когда магазины и компании предлагают своим клиентам максимальные скидки. Но в то же время это выражение, а именно слово "черная" ассоциируется с чем-то плохим, нечистым, страшным, черными силами. С этой точки зрения в предложении муфтия Казахстана есть определенный смысл, и, возможно, в будущем, действительно, это выражение можно поменять", - сказал РИА Новости Аляутдинов.
В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос название "черная пятница", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году "черная пятница" приходится на 26 ноября. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.
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