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Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров
Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров - РИА Новости, 26.11.2021
Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза РФ в пятницу почтил минутой молчания память шахтеров, погибших на шахте... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:24
2021-11-26T21:29
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза РФ в пятницу почтил минутой молчания память шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."Прежде чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков, и спасателей", - сказал Путин.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".Также президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза в пятницу пожелал скорейшего выздоровления шахтерам, пострадавшим в происшествии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."Еще раз хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
21:24 26.11.2021 (обновлено: 21:29 26.11.2021)
 
Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров

Президент России Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза РФ в пятницу почтил минутой молчания память шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
"Прежде чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков, и спасателей", - сказал Путин.
Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".
Также президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза в пятницу пожелал скорейшего выздоровления шахтерам, пострадавшим в происшествии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
"Еще раз хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Путин.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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