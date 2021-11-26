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Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров

Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров - РИА Новости, 26.11.2021

Путин на совещании Совбеза почтил минутой молчания погибших шахтеров

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза РФ в пятницу почтил минутой молчания память шахтеров, погибших на шахте... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:24

2021-11-26T21:24

2021-11-26T21:29

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза РФ в пятницу почтил минутой молчания память шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."Прежде чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков, и спасателей", - сказал Путин.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".Также президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза в пятницу пожелал скорейшего выздоровления шахтерам, пострадавшим в происшествии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."Еще раз хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Путин.

россия

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе