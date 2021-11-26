https://ria.ru/20211126/putin-1760971326.html

Путин: стороны договорились разблокировать транспортные коридоры в Карабахе

Путин: стороны договорились разблокировать транспортные коридоры в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021

Путин: стороны договорились разблокировать транспортные коридоры в Карабахе

Президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил о достижении договоренностей о разблокировании транспортных РИА Новости, 26.11.2021

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в мире

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владимир путин

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил о достижении договоренностей о разблокировании транспортных коридоров.В Сочи в пятницу прошла трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе."Я думаю, здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросам уже в течение достаточно долгого времени", - добавил он.

https://ria.ru/20211126/putin-1760923195.html

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Путин назвал три главных итога встречи с Алиевым и Пашиняном Путин называет три главных итога сегодняшних трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. 2021-11-26T20:12 true PT1M34S

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, россия