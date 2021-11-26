https://ria.ru/20211126/putin-1760923195.html
Путин сообщил о планах главы Евросовета встретиться с Алиевым и Пашиняном
Путин сообщил о планах главы Евросовета встретиться с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 26.11.2021
Путин сообщил о планах главы Евросовета встретиться с Алиевым и Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Сочи сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну, что председатель... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:55
2021-11-26T16:55
2021-11-26T17:02
владимир путин
ильхам алиев
евросовет
никол пашинян
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Сочи сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну, что председатель Евросовета Шарль Мишель готов с ними встретиться по теме урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе."Знаю, что в ближайшее время у вас намечена встреча еще и в Брюсселе, вы согласились туда поехать, там провести встречу. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможности прямого общения, тем лучше. Я недавно на этот счет разговаривал с председателем Евросовета господином Мишелем, он вас ждет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760919538.html
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владимир путин, ильхам алиев, евросовет, никол пашинян
16:55 26.11.2021 (обновлено: 17:02 26.11.2021)
Путин сообщил о планах главы Евросовета встретиться с Алиевым и Пашиняном
Президент Путин сообщил Алиеву и Пашиняну о готовности главы Евросовета встретиться с ними