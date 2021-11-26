https://ria.ru/20211126/pribory-1760904515.html

Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы

Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы - РИА Новости, 26.11.2021

Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы

В Ивановской области в 2022 году всех детей с сахарным диабетом первого типа – это 308 человек – обеспечат приборами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:44

2021-11-26T15:44

2021-11-26T15:44

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

здоровье - общество

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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области в 2022 году всех детей с сахарным диабетом первого типа – это 308 человек – обеспечат приборами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, с 2022 года ситуация изменится: в территориальную программу госгарантий внесут изменения.Как пояснил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение выделить из бюджета 42 миллиона рублей на обеспечение всех 308 детей системами непрерывного мониторинга.Современные приборы непрерывного мониторинга глюкозы замеряют уровень сахара каждые пять минут 24 часа в сутки, дают полную картину уровня гликемии, облегчают контроль над заболеванием и дают возможность более точно определить требуемые дозировки инсулина.

https://ria.ru/20211124/studkapital-1760604040.html

ивановская область

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ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество