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Ивановская область
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Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы
Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы - РИА Новости, 26.11.2021
Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы
В Ивановской области в 2022 году всех детей с сахарным диабетом первого типа – это 308 человек – обеспечат приборами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:44
2021-11-26T15:44
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
здоровье - общество
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области в 2022 году всех детей с сахарным диабетом первого типа – это 308 человек – обеспечат приборами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, с 2022 года ситуация изменится: в территориальную программу госгарантий внесут изменения.Как пояснил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение выделить из бюджета 42 миллиона рублей на обеспечение всех 308 детей системами непрерывного мониторинга.Современные приборы непрерывного мониторинга глюкозы замеряют уровень сахара каждые пять минут 24 часа в сутки, дают полную картину уровня гликемии, облегчают контроль над заболеванием и дают возможность более точно определить требуемые дозировки инсулина.
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ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество
15:44 26.11.2021
 

Ивановские дети с сахарным диабетом получат приборы мониторинга глюкозы

© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Anetta
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области в 2022 году всех детей с сахарным диабетом первого типа – это 308 человек – обеспечат приборами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляются в соответствии с территориальной программой государственных гарантий. Ранее системы непрерывного мониторинга глюкозы в ней прописаны не были, в том числе на федеральном уровне", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с 2022 года ситуация изменится: в территориальную программу госгарантий внесут изменения.
Как пояснил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение выделить из бюджета 42 миллиона рублей на обеспечение всех 308 детей системами непрерывного мониторинга.
"Я ситуацию доложил губернатору. И он принял решение выделить из бюджета Ивановской области 42 миллиона рублей на эти цели. Все наши дети этими системами будут обеспечены в полном объеме. Хочу вас в этом заверить", - процитировали в пресс-службе Фокина.
Современные приборы непрерывного мониторинга глюкозы замеряют уровень сахара каждые пять минут 24 часа в сутки, дают полную картину уровня гликемии, облегчают контроль над заболеванием и дают возможность более точно определить требуемые дозировки инсулина.
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