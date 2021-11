https://ria.ru/20211126/premera-1760587751.html

В "Художественном" пройдет показ фильма-балета Бориса Эйфмана "Ночь нежна"

В "Художественном" пройдет показ фильма-балета Бориса Эйфмана "Ночь нежна" - РИА Новости, 26.11.2021

В "Художественном" пройдет показ фильма-балета Бориса Эйфмана "Ночь нежна"

В кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ фильма-балета "Ночь нежна", приуроченный к юбилею режиссера-постановщика и хореографа Бориса Эйфмана,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T06:27

2021-11-26T06:27

2021-11-26T10:23

культура

борис эйфман

новости культуры

кино и сериалы

россия

фрэнсис скотт фицджеральд

балет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760587134_0:29:3157:1805_1920x0_80_0_0_0344544ad5267607b695e83a35877c2a.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ фильма-балета "Ночь нежна", приуроченный к юбилею режиссера-постановщика и хореографа Бориса Эйфмана, сообщили прокатчики.Картина "Ночь нежна" — эта экранная версия знаменитого спектакля Эйфмана "Up & Down", основанного на одноименном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Премьера постановки впервые состоялась в 2015 году на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Уже в следующем году прошли съемки фильма. Руководил проектом сам Борис Эйфман, а оператором-постановщиком стал Юрий Шайгарданов ("Собачье сердце", "Страна глухих"). Главные роли исполнили ведущие солисты театра: Олег Габышев (Дик Дайвер), Любовь Андреева (Николь Уоррен), Сергей Волобуев (отец Николь), Мария Абашова (Розмэри Хойт), Дмитрий Фишер (Томми).Режиссер и артисты появятся на московской премьере, чтобы представить картину зрителям "Художественного". "Up&Down" — один из семи спектаклей Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, который был экранизирован за последние несколько лет. Ранее вышли киноверсии таких постановок, как "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Роден, ее вечный идол" (2012), "По ту сторону греха" (2013), "Чайковский. PRO et CONTRA" (2017) и "Эффект Пигмалиона" (2020).

https://ria.ru/20211117/khudozhestvennyy-1759452797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис эйфман, новости культуры, кино и сериалы, россия, фрэнсис скотт фицджеральд, балет