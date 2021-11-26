06:27 26.11.2021 (обновлено: 10:23 26.11.2021)
В "Художественном" пройдет показ фильма-балета Бориса Эйфмана "Ночь нежна"
В "Художественном" пройдет показ фильма-балета Бориса Эйфмана "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В кинотеатре "Художественный" состоится премьерный показ фильма-балета "Ночь нежна", приуроченный к юбилею режиссера-постановщика и хореографа Бориса Эйфмана, сообщили прокатчики.
"В июле зрители уже имели возможность оценить эту картину, однако тогда, конечно, далеко не все желающие смогли попасть на ее единственный сеанс", — говорится в релизе.
Картина "Ночь нежна" — эта экранная версия знаменитого спектакля Эйфмана "Up & Down", основанного на одноименном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
"Балет Бориса Эйфмана "Up&Down" — квинтэссенция психоаналитических изысканий хореографа, — отмечают в пресс-службе. — Эйфман изображает распад сознания героев, извлекая на поверхность их кошмары и мании. Взлеты и падения персонажей происходят на фоне блистательного Века Джаза — безудержного праздника жизни, эпохи свободы, чувственности и гедонизма, виртуозно воссоздаваемой хореографом и его артистами".
Премьера постановки впервые состоялась в 2015 году на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Уже в следующем году прошли съемки фильма. Руководил проектом сам Борис Эйфман, а оператором-постановщиком стал Юрий Шайгарданов ("Собачье сердце", "Страна глухих").
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
1 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
2 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
3 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
4 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
1 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
2 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
3 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
4 из 4
Фильм-балет Бориса Эйфама "Ночь нежна"
© Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра "Художественный"
Главные роли исполнили ведущие солисты театра: Олег Габышев (Дик Дайвер), Любовь Андреева (Николь Уоррен), Сергей Волобуев (отец Николь), Мария Абашова (Розмэри Хойт), Дмитрий Фишер (Томми).
"Перенося свой репертуар на экран, мы преследуем несколько важных целей. Прежде всего, это сохранение для последующих поколений наших спектаклей. Многие постановки после окончания их сценической жизни ушли в небытие именно из-за отсутствия полноценных экранных версий. Кроме того, мы хотим, чтобы искусство Театра было доступно той части зрительской аудитории, которая по ряду причин не может посещать наши спектакли", — говорит Эйфман.
Режиссер и артисты появятся на московской премьере, чтобы представить картину зрителям "Художественного".
"Up&Down" — один из семи спектаклей Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, который был экранизирован за последние несколько лет. Ранее вышли киноверсии таких постановок, как "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Роден, ее вечный идол" (2012), "По ту сторону греха" (2013), "Чайковский. PRO et CONTRA" (2017) и "Эффект Пигмалиона" (2020).
17 ноября, 14:39КультураВ "Художественном" открывается новый кинофестиваль