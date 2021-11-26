https://ria.ru/20211126/postradavshie-1760822863.html

Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при аварии в шахте

Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при аварии в шахте - РИА Новости, 26.11.2021

Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при аварии в шахте

Пострадавшие и госпитализированные в медучреждения региона шахтеры и горноспасатели в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе имеют положительную... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:19

2021-11-26T09:19

2021-11-26T09:19

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Пострадавшие и госпитализированные в медучреждения региона шахтеры и горноспасатели в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе имеют положительную динамику, сообщил замминистра здравоохранения региона Виталий Херасков."На 10 утра сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС на шахте "Листвяжная" 63 человека, 13 из них после обследования назначено амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара. На сегодняшний день динамика в состоянии положительная, характеризуется стабилизацией основных жизненных функций организма. Состояние остается средней степени тяжести, однако мы говорим о положительной динамике", – сказал Херасков.Замминистра добавил, что пациенты в тяжелом состоянии, находящиеся в отделении реанимации, - также с положительной динамикой."Были доставлены горноспасатели… с клиникой отравления угарным газом легкой и средней степени тяжести. Среди госпитализированных тяжелых пациентов нет. Есть пациенты средней степени тяжести. На утро сегодняшнего дня динамика у всех горноспасателей положительная. Все они в сознании, адекватны, контактны. Главные врачи докладывают о стабилизации состояния. Также опасений за их жизни у нас нет", – подытожил замминистра.Задымление на шахте "Листвяжная" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 52 человека, включая шестерых спасателей, более 40 пострадали. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе