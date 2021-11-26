https://ria.ru/20211126/polozhenie-1760875683.html
Зеленский опроверг планы ввести военное положение на Украине
Зеленский опроверг планы ввести военное положение на Украине - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский опроверг планы ввести военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг планы о введении военного положения в стране: после таких заявлений падают рынки, люди боятся, инвесторы уходят. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:58
2021-11-26T13:58
2021-11-26T14:09
украина
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владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация на украине
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг планы о введении военного положения в стране: после таких заявлений падают рынки, люди боятся, инвесторы уходят.Ранее бывший депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Позже депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что президент готовится ввести военное положение в стране, потому что это его "последняя возможность удержаться у власти"."Смотрите, что сделал господин Ляшко? Сказал, что с 1 числа будет военное положение? Зачем он это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками, не хочу говорить о деталях, потому что люди могут не воспринять такую информацию. Есть привлечение средств, минфин выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства. Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы "военное положение", цена акций страны падает", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.
https://ria.ru/20211126/polozhenie-1760833140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация на украине
13:58 26.11.2021 (обновлено: 14:09 26.11.2021)
Зеленский опроверг планы ввести военное положение на Украине
Президент Украины Зеленский опроверг планы ввести военное положение в стране