https://ria.ru/20211126/peterburg-1760989790.html

В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе

В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе - РИА Новости, 26.11.2021

В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал миллиардера Александра Ебралидзе по делу о растрате 3 миллиардов рублей, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T23:03

2021-11-26T23:03

2021-11-26T23:03

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал миллиардера Александра Ебралидзе по делу о растрате 3 миллиардов рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ебралидзе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33-ч.4 ст.160 (Присвоение или растрата) УК РФ по 23 декабря", - говорится в сообщении объединённой пресс-службе судов.По мнению следствия, Ебралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных бизнесмену Эльдару Дыгову денег, хранящихся в АО "АКБ "Констанс-Банк", на сумму более 2,9 миллиарда рублей. Ранее сообщилось, что Дыгову избрана мера пресечения в виде ареста по этому же делу.Как отмечают в пресс-службе судов, 24 ноября Ебралидзе задержан, вменяемое не признал, от дачи показаний отказался. Обвинение ему не предъявлялось.Следствие, обосновывая свое ходатайство об аресте, указывало, что Ебралидзе с учетом своего финансового положения обязательно скроется от предварительного следствия и суда, покинет пределы РФ. Кроме того, сообщает пресс-служба судов, при обыске в рабочем кабинете Ебралидзе была обнаружена электронная переписка, указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств.Ебралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, Ебралидзе стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.Является спонсором гуманитарных проектов, в частности установки в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году Ебралидзе подарил Государственному Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.

https://ria.ru/20211109/rynki-1758249808.html

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происшествия, санкт-петербург, россия