https://ria.ru/20211126/pashinyan-1760922297.html
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном
Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:49
2021-11-26T16:49
2021-11-26T17:25
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
обсе
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_145:350:3103:2014_1920x0_80_0_0_008bbeacc2ee1d657a260a9f220097ab.jpg
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.Он отметил, что во время двусторонней встречи с Путиным была обсуждена проблема Нагорного Карабаха, а президент Азербайджана упомянул о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном."Конечно, мы заинтересованы в этом тоже и мы считаем, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть в рамках сопредседатетельства Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян, добавив, что очень многие вопросы можно обсуждать в трехстороннем и двухсторонних форматах.
https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_692:271:3016:2014_1920x0_80_0_0_967f4e03c54102574beb9eecd542d471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, обсе, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:49 26.11.2021 (обновлено: 17:25 26.11.2021)
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян заявил о готовности приступить к процессу демаркации границы