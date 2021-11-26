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Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном
Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:49
2021-11-26T17:25
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
обсе
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.Он отметил, что во время двусторонней встречи с Путиным была обсуждена проблема Нагорного Карабаха, а президент Азербайджана упомянул о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном."Конечно, мы заинтересованы в этом тоже и мы считаем, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть в рамках сопредседатетельства Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян, добавив, что очень многие вопросы можно обсуждать в трехстороннем и двухсторонних форматах.
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, обсе, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:49 26.11.2021 (обновлено: 17:25 26.11.2021)
 
Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности приступить к процессу демаркации границы

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
"Я неоднократно заявлял, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия, деблокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас и мы искренне заинтересованы в том, чтобы решить эти вопросы", - сказал Пашинян.
Он отметил, что во время двусторонней встречи с Путиным была обсуждена проблема Нагорного Карабаха, а президент Азербайджана упомянул о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.
"Конечно, мы заинтересованы в этом тоже и мы считаем, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть в рамках сопредседатетельства Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян, добавив, что очень многие вопросы можно обсуждать в трехстороннем и двухсторонних форматах.
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 23:26
Пашинян ответил на вопрос о признании Карабаха
 
В миреАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевОБСЕНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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