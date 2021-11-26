https://ria.ru/20211126/pashinyan-1760922297.html

Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном

Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном

Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:49

2021-11-26T16:49

2021-11-26T17:25

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

обсе

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_145:350:3103:2014_1920x0_80_0_0_008bbeacc2ee1d657a260a9f220097ab.jpg

ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.Он отметил, что во время двусторонней встречи с Путиным была обсуждена проблема Нагорного Карабаха, а президент Азербайджана упомянул о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном."Конечно, мы заинтересованы в этом тоже и мы считаем, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть в рамках сопредседатетельства Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян, добавив, что очень многие вопросы можно обсуждать в трехстороннем и двухсторонних форматах.

https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, обсе, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе