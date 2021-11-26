https://ria.ru/20211126/oon-1760977509.html

Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН

Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН - РИА Новости, 26.11.2021

Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН

Несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию, сообщила... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:56

2021-11-26T20:56

2021-11-26T21:06

распространение коронавируса

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воз

здоровье - общество

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ООН, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на мнение ВОЗ.В нем также указывается, что ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил, что Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

ботсвана

юар

швейцария

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оон, в мире, ботсвана, юар, швейцария, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19