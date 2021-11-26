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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/oon-1760977509.html
Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН
Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН - РИА Новости, 26.11.2021
Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН
Несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию, сообщила... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:56
2021-11-26T21:06
распространение коронавируса
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в мире
ботсвана
юар
швейцария
воз
здоровье - общество
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ООН, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на мнение ВОЗ.В нем также указывается, что ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил, что Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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оон, в мире, ботсвана, юар, швейцария, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
20:56 26.11.2021 (обновлено: 21:06 26.11.2021)
 
Несколько недель понадобится на анализ нового штамма COVID-19, заявила ООН

ООН: для оценки нового штамма COVID-19 В.1.1.529 из ЮАР понадобится несколько недель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врач реаниматолог возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ООН, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на мнение ВОЗ.
"ВОЗ ожидает, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины", - говорится в сообщении.
В нем также указывается, что ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил, что Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство
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Распространение коронавирусаООНВ миреБотсванаЮАРШвейцарияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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